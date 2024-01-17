Психотерапевт назвал пять проблем в отношениях, которые практически невозможно решить: ваш роман обречен

Психотерапевт Джефф Гюнтер из Портленда раскрыл пять проблем в отношениях, которые почти невозможно решить. Он также объяснил, почему они могут привести к разрушению вашей физической и эмоциональной связи.

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Недавно Гюнтер опубликовал видео на своей TikTok-странице, в котором предостерег подписчиков, состоящих в отношениях со второй половинкой. Ролик уже посмотрели около 500 тысяч человек. Психотерапевт объяснил, почему трудно пережить такие проблемы, как измена, постоянно повторяющиеся споры и потребность в независимости.

Пренебрежение мелкими жестами

Терапевт начал с замечания, что мелочи имеют значение в отношениях, и когда партнер отказывается прилагать усилия, пара, как правило, расходится. "Со временем, если вы перестанете проявлять симпатию, например делать комплименты, флиртовать или проводить время вместе, это будет похоже на то, будто вы стали просто соседями по комнате", – пояснил он. По его словам, это создает дистанцию между партнерами.

Споры, которые постоянно повторяются

Эксперт добавил, что даже небольшие ссоры со временем могут вынудить пару оказаться на грани. "Частые неразрешенные споры, когда одни и те же проблемы снова возникают без всякого разрешения, приводят к глубокой обиде и эмоциональному истощению", – продолжил он.

Партнеры отдаляются друг от друга

Третья проблема, с которой иногда сталкиваются пары, часто неизбежна, отметил терапевт. "Иногда партнеры просто отдаляются, и это приводит к неожиданным сдвигам в отношениях", – сказал он. Это происходит, когда половинки развиваются как отдельные личности, что влечет за собой изменение интересов.

Стремление к независимости

Далее Джефф рассказал, что "стремление к независимости" часто заставляет одного партнера навсегда разорвать отношения с другим. "Иногда партнер жаждет свободы вне отношений. Часто речь идет не об измене, а о личном путешествии к самопознанию, – сказал он. – Партнер, стремящийся к независимости, может все еще любить свою вторую половинку, но эта потребность часто приводит к разрыву".

Симпатия к другому человеку

Психотерапевт продолжил, что еще одной большой проблемой является чувство к кому-то другому. "Развитие чувств к кому-то вне текущих отношений обычно сигнализирует о неудовлетворенных эмоциональных потребностях. Это воспринимается как измена и подрывает доверие, разрывая эмоциональную связь", – объяснил он.

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