Чем могут быть опасны голосовые сообщения и как они влияют на дружбу

Голосовые сообщения стали чем-то привычным для пользователей мессенджеров. Конечно, эта функция удобна в тот момент, когда у вас нет возможности написать текстовый месседж.

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Однако регулярное использование голосовых сообщений в чатах со своими близкими может угрожать отношениям, пишет Metro. Все потому, что такие аудио-месседжи становятся полноценной заменой звонков.

Конечно, голосовые сообщения очень полезны для работы, например, в разговоре с клиентами. Что касается использования этой функции в диалоге с друзьями, есть несколько моментов, о которых стоило бы задуматься.

Прежде всего, это то, что аудио-месседжи не всегда наполнены искренностью и настоящими эмоциями. Записывая голосовое, мы иногда можем быть недовольны первой попыткой. Перезаписывая свою мысль, могут исчезать эмоции, которые мы хотели передать с самого начала. К тому же многие люди пытаются быть позитивными и оптимистичными в аудио-сообщениях.

Одной из особенностей голосовых является то, что разговор может растянуться на долгий период времени. Ваш друг послушает сообщение, когда у него появится такая возможность, а к тому моменту его содержание уже может быть неактуальным. Или товарищ ответит вам через день, когда обычный звонок занял бы у обоих гораздо меньше времени.

Разговаривая по телефону, мы не продумываем заранее слова, а просто делимся с близкими своими впечатлениями, эмоциями, советами. Происходит непосредственно живое общение, хотя и через трубку смартфона. Однако голосовые сообщения могут представлять риск для дружбы, став полноценной заменой телефонных разговоров. Впоследствии общение вообще может сойти на "нет".

Кроме того, статистика показывает, что только 16% пользователей смартфонов открыто признают, что им нравится отправлять голосовые сообщения, и только 22% получают их. Некоторые считают, что голосовое сообщение может быть знаком неуважения или нежеланием поговорить по телефону.

Конечно не следует отказываться от аудио-месседжей, ведь в некоторые моменты они могут быть полезны. Однако следует помнить о том, что они никогда не заменят разговор в режиме реального времени.

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