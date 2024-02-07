Психологи проанализировали отношения более 30 000 пар и назвали шесть фраз, ставших фундаментом самых успешных

Создать идеальные отношения в паре гораздо труднее, чем может показаться. Важнейшим фактором является умение слушать друг друга, ведь это самая главная составляющая взаимопонимания в партнерстве. Чтобы знать, на каких шести китах-фразах стоят идеальные отношения, психологи проанализировали более 30 тысяч пар.

Следует отметить, что в идеальной паре также существуют ссоры и конфликты. Не соглашаться с мнением другого человека – нормально, важно только не нападать в ответ, а понять причину ссоры и быть открытым для ее решения. CNBC объяснил, что самые счастливые пары умеют общаться друг с другом, вместе решать проблемы и действительно над ними работать. Чтобы иметь точку соприкосновения с любимым человеком, важно выражать ему свои эмоции с помощью фраз, указанных ниже.

1. "Вот, что я чувствую..."

Это утверждение поможет "приоткрыть немного свою душу" партнеру, чтобы он понимал, чем может помочь и что вы чувствуете в конкретную минуту. Вот некоторые примеры:

"Мне становится страшно";

"Пожалуйста, говори это нежнее";

"Это оскорбило мои чувства";

"Это было похоже на оскорбление";

"Ты меня обижаешь. Можешь ли ты это перефразировать?";

"Я чувствую, что ты меня сейчас не понимаешь".

2. "Мне нужен покой"

В основном, эта фраза важна именно в разгар спора, когда исчезают силы на продолжение аргументации. Вот некоторые примеры:

"Мне сейчас нужна твоя поддержка";

"Просто выслушай меня сейчас и попробуй понять";

"Можешь обнять?";

"Это важно для меня. Пожалуйста, послушай";

"Можете ли ты сделать это безопаснее для меня?";

"Могу я вернуться назад?"

3. "Извини"

Признавать свою вину в паре очень важно, но труднее всего – высказать извинение. Вот некоторые примеры, которые помогут произнести это важное слово:

"Моя реакция была слишком резкой. Извини";

"Я действительно испортил это";

"Позволь мне попробовать еще раз";

"Я хочу быть нежнее к тебе в эту секунду, но я не знаю, как";

"Я вижу свою роль во всем этом";

"Как я могу улучшить ситуацию?"

4. "Давай остановимся"

Всегда нужна пауза в ссоре, чтобы с холодным умом можно было все обсудить. Вот некоторые примеры, как это сделать:

"Я могу здесь ошибаться";

"Пожалуйста, остановимся на время";

"Дай мне минутку";

"Давай начнём все сначала";

"Давай решим, что не соглашаемся здесь";

"Я чувствую себя переполненным. Можем ли мы сделать перерыв и немного поговорить о чем-нибудь другом?"

5. "Дойдем к компромиссу"

В случае, если ссора никак не может подойти к концу, стоит задуматься над тем, чтобы уступить или прийти к общему решению. Вот некоторые примеры:

"Ты начинаешь меня убеждать";

"Я соглашаюсь с частью того, что ты говоришь";

"Найдем компромисс";

"Я никогда не думал о вещах в таком ракурсе";

"Я думаю, что твоя точка зрения имеет смысл";

"Что тебя волнует?"

6. "Я тебя ценю"

Эта положительная фраза может растопить лед, потому не стоит о ней забывать. Вот некоторые примеры, как свою любовь можно выразить:

"Я тебя люблю";

"Я понимаю";

"Есть одна вещь в тебе, которой я восхищаюсь...";

"Это не твоя проблема, это наша проблема";

"Спасибо за...";

"Я понимаю твое мнение".

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