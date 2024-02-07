newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Психологи проанализировали отношения более 30 000 пар и назвали шесть фраз, ставших фундаментом самых успешных

Катерина Галущенко
Психология
3 минуты
105
Психологи проанализировали отношения более 30 000 пар и назвали шесть фраз, ставших фундаментом самых успешных

Создать идеальные отношения в паре гораздо труднее, чем может показаться. Важнейшим фактором является умение слушать друг друга, ведь это самая главная составляющая взаимопонимания в партнерстве. Чтобы знать, на каких шести китах-фразах стоят идеальные отношения, психологи проанализировали более 30 тысяч пар.

Следует отметить, что в идеальной паре также существуют ссоры и конфликты. Не соглашаться с мнением другого человека – нормально, важно только не нападать в ответ, а понять причину ссоры и быть открытым для ее решения. CNBC объяснил, что самые счастливые пары умеют общаться друг с другом, вместе решать проблемы и действительно над ними работать. Чтобы иметь точку соприкосновения с любимым человеком, важно выражать ему свои эмоции с помощью фраз, указанных ниже.

Психологи проанализировали отношения более 30 000 пар и назвали шесть фраз, ставших фундаментом самых успешных

1. "Вот, что я чувствую..."

Это утверждение поможет "приоткрыть немного свою душу" партнеру, чтобы он понимал, чем может помочь и что вы чувствуете в конкретную минуту. Вот некоторые примеры:

  • "Мне становится страшно";
  • "Пожалуйста, говори это нежнее";
  • "Это оскорбило мои чувства";
  • "Это было похоже на оскорбление";
  • "Ты меня обижаешь. Можешь ли ты это перефразировать?";
  • "Я чувствую, что ты меня сейчас не понимаешь".

2. "Мне нужен покой"

В основном, эта фраза важна именно в разгар спора, когда исчезают силы на продолжение аргументации. Вот некоторые примеры:

  • "Мне сейчас нужна твоя поддержка";
  • "Просто выслушай меня сейчас и попробуй понять";
  • "Можешь обнять?";
  • "Это важно для меня. Пожалуйста, послушай";
  • "Можете ли ты сделать это безопаснее для меня?";
  • "Могу я вернуться назад?"
Психологи проанализировали отношения более 30 000 пар и назвали шесть фраз, ставших фундаментом самых успешных

3. "Извини"

Признавать свою вину в паре очень важно, но труднее всего – высказать извинение. Вот некоторые примеры, которые помогут произнести это важное слово:

  • "Моя реакция была слишком резкой. Извини";
  • "Я действительно испортил это";
  • "Позволь мне попробовать еще раз";
  • "Я хочу быть нежнее к тебе в эту секунду, но я не знаю, как";
  • "Я вижу свою роль во всем этом";
  • "Как я могу улучшить ситуацию?"

4. "Давай остановимся"

Всегда нужна пауза в ссоре, чтобы с холодным умом можно было все обсудить. Вот некоторые примеры, как это сделать:

  • "Я могу здесь ошибаться";
  • "Пожалуйста, остановимся на время";
  • "Дай мне минутку";
  • "Давай начнём все сначала";
  • "Давай решим, что не соглашаемся здесь";
  • "Я чувствую себя переполненным. Можем ли мы сделать перерыв и немного поговорить о чем-нибудь другом?"
Психологи проанализировали отношения более 30 000 пар и назвали шесть фраз, ставших фундаментом самых успешных

5. "Дойдем к компромиссу"

В случае, если ссора никак не может подойти к концу, стоит задуматься над тем, чтобы уступить или прийти к общему решению. Вот некоторые примеры:

  • "Ты начинаешь меня убеждать";
  • "Я соглашаюсь с частью того, что ты говоришь";
  • "Найдем компромисс";
  • "Я никогда не думал о вещах в таком ракурсе";
  • "Я думаю, что твоя точка зрения имеет смысл";
  • "Что тебя волнует?"

6. "Я тебя ценю"

Эта положительная фраза может растопить лед, потому не стоит о ней забывать. Вот некоторые примеры, как свою любовь можно выразить:

  • "Я тебя люблю";
  • "Я понимаю";
  • "Есть одна вещь в тебе, которой я восхищаюсь...";
  • "Это не твоя проблема, это наша проблема";
  • "Спасибо за...";
  • "Я понимаю твое мнение".

Ранее OBOZ.UA писал о пяти вещах в отношениях, из-за которых партнеры могут разойтись. Если их не исправлять – роман будет обречен из-за разрушения связи между партнерами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!