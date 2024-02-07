Психологи проанализировали отношения более 30 000 пар и назвали шесть фраз, ставших фундаментом самых успешных
Создать идеальные отношения в паре гораздо труднее, чем может показаться. Важнейшим фактором является умение слушать друг друга, ведь это самая главная составляющая взаимопонимания в партнерстве. Чтобы знать, на каких шести китах-фразах стоят идеальные отношения, психологи проанализировали более 30 тысяч пар.
Следует отметить, что в идеальной паре также существуют ссоры и конфликты. Не соглашаться с мнением другого человека – нормально, важно только не нападать в ответ, а понять причину ссоры и быть открытым для ее решения. CNBC объяснил, что самые счастливые пары умеют общаться друг с другом, вместе решать проблемы и действительно над ними работать. Чтобы иметь точку соприкосновения с любимым человеком, важно выражать ему свои эмоции с помощью фраз, указанных ниже.
1. "Вот, что я чувствую..."
Это утверждение поможет "приоткрыть немного свою душу" партнеру, чтобы он понимал, чем может помочь и что вы чувствуете в конкретную минуту. Вот некоторые примеры:
- "Мне становится страшно";
- "Пожалуйста, говори это нежнее";
- "Это оскорбило мои чувства";
- "Это было похоже на оскорбление";
- "Ты меня обижаешь. Можешь ли ты это перефразировать?";
- "Я чувствую, что ты меня сейчас не понимаешь".
2. "Мне нужен покой"
В основном, эта фраза важна именно в разгар спора, когда исчезают силы на продолжение аргументации. Вот некоторые примеры:
- "Мне сейчас нужна твоя поддержка";
- "Просто выслушай меня сейчас и попробуй понять";
- "Можешь обнять?";
- "Это важно для меня. Пожалуйста, послушай";
- "Можете ли ты сделать это безопаснее для меня?";
- "Могу я вернуться назад?"
3. "Извини"
Признавать свою вину в паре очень важно, но труднее всего – высказать извинение. Вот некоторые примеры, которые помогут произнести это важное слово:
- "Моя реакция была слишком резкой. Извини";
- "Я действительно испортил это";
- "Позволь мне попробовать еще раз";
- "Я хочу быть нежнее к тебе в эту секунду, но я не знаю, как";
- "Я вижу свою роль во всем этом";
- "Как я могу улучшить ситуацию?"
4. "Давай остановимся"
Всегда нужна пауза в ссоре, чтобы с холодным умом можно было все обсудить. Вот некоторые примеры, как это сделать:
- "Я могу здесь ошибаться";
- "Пожалуйста, остановимся на время";
- "Дай мне минутку";
- "Давай начнём все сначала";
- "Давай решим, что не соглашаемся здесь";
- "Я чувствую себя переполненным. Можем ли мы сделать перерыв и немного поговорить о чем-нибудь другом?"
5. "Дойдем к компромиссу"
В случае, если ссора никак не может подойти к концу, стоит задуматься над тем, чтобы уступить или прийти к общему решению. Вот некоторые примеры:
- "Ты начинаешь меня убеждать";
- "Я соглашаюсь с частью того, что ты говоришь";
- "Найдем компромисс";
- "Я никогда не думал о вещах в таком ракурсе";
- "Я думаю, что твоя точка зрения имеет смысл";
- "Что тебя волнует?"
6. "Я тебя ценю"
Эта положительная фраза может растопить лед, потому не стоит о ней забывать. Вот некоторые примеры, как свою любовь можно выразить:
- "Я тебя люблю";
- "Я понимаю";
- "Есть одна вещь в тебе, которой я восхищаюсь...";
- "Это не твоя проблема, это наша проблема";
- "Спасибо за...";
- "Я понимаю твое мнение".
Ранее OBOZ.UA писал о пяти вещах в отношениях, из-за которых партнеры могут разойтись. Если их не исправлять – роман будет обречен из-за разрушения связи между партнерами.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!