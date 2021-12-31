Психологи назвали 20 простых привычек, которые помогут стать счастливее в 2022 году

Некоторые простые привычки или действия могут сделать человека счастливее в целом, считают психологи. Иногда для этого достаточно пойти в гости, зажечь ароматическую свечу или высказать вслух свои чувства важному для вас человеку.

Издание The Huffington Post собрало 20 советов от экспертов, как сделать свою жизнь лучше в 2022-м. "В предвкушении нового года мы можем выбрать себе новые здоровые привычки, которые помогут постепенно улучшить наши дни, пусть даже на мгновение. Иногда этого более чем достаточно", – сказано в статье.

1. Заведите дневник благодарности

Записывать позитивные моменты, которые случились с вами или о которых вы сегодня подумали, не займет много времени. Эксперты считают, что это может уменьшить стресс, улучшить сон и даже способствовать улучшению отношений с близкими.

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"Не существует правильного или неправильного способа вести дневник, но я рекомендую, чтобы это стало ежедневным упражнением", – посоветовал директор по клинической психологии в Executive Mental Health Джон Ли.

2. Сделайте пять глубоких вдохов

Как пояснила психиатр из Калифорнии Аманда Голдштейн, стресс имеет много проявлений на физическом уровне. Часто это боли в животе или проблемы с пищеварением.

"Изменяя свой режим дыхания, вы можете обманом заставить свой мозг подавить симпатическую нервную систему, работающую в режиме "бей или беги". Это не только успокоит вас, но и поможет лучше переваривать обед", – сказала Голдштейн.

3. Поставьте на стол лампу для светотерапии

Ваш циркадный ритм регулирует циклы сна и бодрствования, что влияет на функции организма и поведенческие реакции.

Воздействие солнечного света, в первую очередь по утрам, "помогает вашим часам идти правильно", отметила Голдштейн. Поскольку большинство из нас работает в помещении, лампа для светотерапии полезна и дает хороший заряд энергии и настроения.

4. Пейте воду

Сара Каллен, основатель и генеральный директор GEM, подчеркнула: ежедневное употребление достаточного количества воды помогает улучшить ее настроение.

"Вода – это наша сущность и то, что нам нужно для работы наших микроэлементов", – заявила она. Добавим, что нормой считают 1,5 – 2 литров воды в день для взрослого человека, причем в это количество не входят чай, кофе и другие напитки.

5. Расскажите о чувствах и обозначьте их

Профессор психиатрии Медицинской школы Лос-Анджелеса Калифорнийского университета Дэн Сигел стал известен благодаря своей фразе: "Назовите это, чтобы приручить". Его высказывание теперь используют многие психологи.

"Если мы испытываем волну стресса или беспокойства, исследования показали, что простое словесное обозначение наших отрицательных эмоций может снизить стресс до 50%", – пояснила ведущий врач Sameday Health Ариэлла Морроу.

6. Превратите рутинный уход за кожей в несколько минут релаксации

"Один из моих любимых ритуалов ухода за собой – это уход за кожей", – сказала лицензированный косметолог Терри Абшер Кохман.

Она посоветовала использовать тканевые маски раз в неделю, а также ежедневно включать музыку, зажигать свечи или делать что-то другое, что вам нравиться, пока вы выполняете рутинные уходовые ритуалы.

7. Выходите на улицу

Даже когда на свежем воздухе холодно, проводить время на природе полезно для тела и разума. Главное одеться по погоде. Можно взять с собой родственника, друга или домашнего питомца.

Проведенное на улице время может улучшить настроение, и даже обычные короткие прогулки лучше, чем ничего. Так можно сделать перерыв в напряженный рабочий день и снять стресс.

8. Потратьте несколько минут на растяжку

Клинический терапевт Шаронда Браун из Фергюсона, штат Миссури, посоветовала делать легкие упражнения на растяжку даже тем, кто совсем не дружит с физкультурой.

"Если тренировки – это слишком для вас, растяжка по-прежнему высвобождает те же эндорфины. Это даже снижает восприятие боли, включая эмоциональную", – сказала эксперт.

9. Позвоните или придите в гости к другу

Это еще один совет от терапевта Браун. Она отметила, что нужно стараться целенаправленно проводить время с наиболее важными людьми.

"Хороший разговор за чашкой кофе может изменить все в сегодняшнем дне", – подчеркнула она. Для того, чтобы почувствовать себя более счастливым, достаточно даже короткой встречи.

10. Просите о помощи, когда она нужна

"Просить о помощи – это не признак слабости. Люди от природы хотят помогать друг другу", – сказал психолог и президент Wellington Counseling Group в Чикаго Дэвид Ракофски.

"Попросите своих родственников присмотреть за детьми несколько часов на улице. Попросите вашего партнера выполнить ту работу, которую вы откладываете. Пусть на этот раз ресторан приготовит для вас еду", – привел примеры психолог.

11. Напомните себе, что вы не отвечаете за чужое настроение

Специалисты советуют не принимать чужие слова, претензии и настроение на свой счет, если на это нет объективных причин.

Лицензированный семейный терапевт из Сан-Франциско Андреа Диндинджер подчеркнула: плохое настроение другого скорее всего не зависит от вас и вам нет в чем себя винить, если кто-то грустит без повода.

12. Займетесь волонтерством

Доказано, что волонтерство, особенно связанное с животными, снижает стресс. А по данным Института связи с животными, взаимодействие человека и питомца помогает уменьшить симптомы посттравматического стрессового расстройства, депрессии, беспокойства.

Если вы новичок, можно сперва подыскать более легкие проекты, которые вы выполните легко. Например, привезти необходимые вещи в приют для собак и котов.

13. Посадите растение

"Садоводство помогает улучшить настроение, концентрацию и внимание", – уверен иглотерапевт и инструктор по йоге из Калифорнии Шеннон Лоуренс

"Психическое здоровье становится лучше, если проводить время на природе и солнечном свете, снижая кровяное давление и укрепляя координацию мышц и тела", – добавил специалист.

14. Посмотрите смешной фильм

Если вас накрыла печаль или нужен заряд энергии, просмотр чего-нибудь забавного может стать отличным подбадривающим средством.

Как отметила клинический директор Центра консультирования и образования Lux Леанн ДеХоф, улыбка и смех положительно влияют на психическое состояние.

15. Совершите добрый поступок

ДеХофф заявила, что щедрость – это "ключ к психическому здоровью". Независимо от того, как именно вы помогли кому-то, это повышает самооценку.

"Акт доброты по отношению к другим может помочь вам понять свои собственные трудности, усилить сочувствие", – добавила эксперт.

16. Помните о вреде социальных сетей

Психолог из Арлингтон-Хайтс, штат Иллинойс Бет Шерман рассказала, что у нее много пациентов, которые жалуются на зависимость от телефона.

"Каждый, кто понимает, почему и как он так долго находится в социальных сетях, испытывает огромное уменьшение своих негативных эмоций. Большинство говорят, что они чувствуют, будто с них сняли бремя, они становятся более свободными", – сказала она.

17. Расслабьтесь перед сном

Стресс и беспокойство – две наиболее распространенные причины плохого сна. Выделите хотя бы 30 минут, чтобы расслабиться – желательно без телефона.

Это поможет вам хорошо выспаться, что, в свою очередь, улучшит настроение. Прочтите хорошую книгу, выпейте чашку чая или поговорите с любимым человеком. Займитесь чем-нибудь, что успокаивает ваш разум.

18. Медитируйте

Даже в самые загруженные дни может быть полезно выделить для медитации всего пять или 10 мину. Медитация помогает при расстройствах настроения.

Если сидеть на месте сложно, попробуйте медитацию в движении. К примеру, йогу, медленные прогулки, растяжку – суть в том, чтобы мягко двигаться и сосредоточиться на дыхании.

19. Пейте больше зеленого чая

Отказываться от любимой чашки кофе ради чая сложно, но, возможно, стоит попробовать. Считается, что зеленый чай может уменьшить беспокойство, улучшить концентрацию внимания.

20. Поговорите с терапевтом

Чтобы получить пользу от терапии, не обязательно находиться в кризисной ситуации. Эксперты по психическому здоровью могут помочь вам справиться со стрессом и найти способы решить проблемы, влияющие на повседневную жизнь.

В 2022 году подумайте о том, чтобы обратиться за профессиональной поддержкой – это улучшит вашу жизнь.

Как писал OBOZREVATEL, ранее научный центр Greater Good Калифорнийского университета в Беркли (штат Калифорния, США) составил топ-13 книг, которые помогут обрести душевный покой, стать счастливее и продуктивнее. В подборку попали издания в том числе о том, как выгорание, стрессы, психологические травмы влияют на нашу жизнь.