Психолог рассказала, что делать, если шеф звонит и пишет в нерабочее время. Эксклюзив

Нередко руководители раздают сотрудникам задачи в нерабочее время. Это могут быть безобидные сообщения о том, что нужно сделать на следующий день или что-то важное, на что нужно срочно ответить.

OBOZREVATEL пообщался с психологом-коучем Ольгой Титовой и выяснил, почему начальники так поступают и что с этим можно сделать.

"Когда начальник пишет в нерабочее время – это значит, что границы нарушены. И, в первую очередь, у начальника", – объясняет эксперт.

По словам Ольги Титовой, ситуацию нужно менять через себя. Есть несколько простых приемов.

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Во-первых, можно написать следующее: "Вы извините, я сейчас занят. Завтра утром вам напишу".

Во-вторых, нужно спросить себя, насколько это важно в данный момент времени. Как утверждает психолог, нужно дать начальнику через себя понять, что вы – не его собственность.

"Вы – самостоятельная личность. У вас есть свои ценности и приоритеты. Нужно научиться выстраивать свои границы", – объясняет специалист.

Титова рекомендует обсудить с начальником свой рабочий день от и до сразу после того, он позволил себе после 7-8 часов вечера написать или позвонить.

"Время – это наш ресурс, это наше здоровье. Можно даже здоровье потерять, потому что время потратили не туда", – отмечает она.

По словам эксперта, если у вас соблюдено правило "брать-давать" (если начальник берет ваше время и оплачивает его), то можно пойти на встречу. Но это все нужно обсуждать.

"Один раз можно пойти на встречу, потому что это может быть безвыходная ситуация. Но если вы поможете два раза, то это войдет в привычку. Шеф будет это принимать как должное. Поэтому я всегда рекомендую сразу же это обсудить", – заключила психолог Ольга Титова.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что психолог Майя Йованович назвала несколько обычных вещей, за которые никогда не нужно извиняться. К примеру, никто не обязан приносить извинения и оправдываться за то, как он выглядит.