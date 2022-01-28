Семья, как целостная система – структура, безусловно, сложная. Обычно принято считать, что главным показателем семейного благополучия является ее тихая и размеренная жизнь. Где между супругами нет никаких разногласий, а дети всегда и безоговорочно согласны со всем, что говорят им родители.

Но если посмотреть на такую семью с позиции системной семейной психотерапии, то станет ясно, что такая тишина – вовсе не признак покоя, во всяком случае внутреннего, а как раз наоборот. И чтобы здесь наглядно показать существующие здесь подводные камни, я начну с того, что главным признаком функциональной, то есть по-настоящему гармоничной семьи, является ее способность эффективно решать возникающие в жизни проблемы. Жизнь без проблем, как известно, не бывает. Но подходы к их решению, могут быть, как адекватными, так и неадекватными. И именно неспособность эффективно (адекватно) решать возникшие в семье проблемы и делают ее дисфункциональной.

А ключевую роль при этом играет та манера общения друг с другом, которая принята в данной конкретной семье между ее членами. Именно исходя из этого положения я и приведу сейчас четыре основных типа семейных коммуникаций, которые делают решение любых возникающих проблем крайне затруднительными:

1) Отказ от совместных решений. Главной причиной такого поведения членов семьи является их непрекращающаяся борьба за лидерство в собственном доме. В таком семейном "союзе" находятся два человека, которые стремятся всеми способами доказать друг другу, кто из них умнее и главнее. Все действия каждого из супругов сводятся к тому, чтобы переложить решение проблемы на свою вторую половину. Не забыв при этом обвинить ее же, в возникновении этой самой проблемы. Сложнее всего приходится в таких семьях детям, которые вынуждены постоянно метаться, между отцом и матерью, как меж двух огней. Стремясь, с одной стороны, каждому из них угодить, а с другой не оказаться предателем в глазах их обоих.

2) Постоянные взаимные уступки. Если первый тип семейных отношений можно смело назвать конфликтным, то этот тип так же уверенно можно назвать конформистским. Здесь каждый из супругов, по сути отказывается от удовлетворения своих жизненных потребностей, амбиций и желаний ради сохранения хороших отношений со своей второй половиной и показного, для окружающих, семейного благополучия. Как раз о таком типе отношений я и говорил в начале этой статьи. И могу лишь добавить, что при таком стиле семейных коммуникаций, всегда будет сохраняться тщательно скрываемое недовольство у всех ее членов. Такое недовольство может тлеть годами, и вырваться наружу в тот момент, когда в семье возникнет настоящий кризис, например, финансовый. И вот тогда-то, при возникновении острой необходимости делать решительные шаги для его преодоления, в такой семье и начинается настоящий разлад, от которого страдают абсолютно все. И который, в итоге, может привести к ее распаду.

3) Полный отказ от своих желаний одного члена семьи, ради счастья всех остальных. Таких семей, на самом деле, много. И, как показывают исследования, к такому полному самоотречению ради семейного счастья остальных ее членов, чаще всего склонны "женщины-героини". Они берут на себя все тяготы и заботы, которые возникают в их доме. В случае любых неудач, тут же обвиняют во всем самих себя. Ради мужа и детей они готовы на любые жертвы. И, конечно, в итоге, именно они, бьются в рыданиях, когда выясняется, что никакой благодарности за свои "подвиги" они в ответ не получат. Самым большим парадоксом в таких семьях оказывается позиция мужа, который видя старания своей супруги, и иногда, искренне ей сочувствуя, вынужден брать на себя роль того, кто делает счастливыми в семье всех, уже просто одним своим присутствием.

4) Прямая семейная дисфункция. В такой модели семейных отношений каждый из супругов живет, как бы в собственной реальности. Они вообще любят говорить другим, что живут в свободных отношениях. Ведь именно личная свобода для каждого из них – самое главное в жизни. В том числе и свобода от любых семейных обязательств, которые могут хоть немного ограничить их личные устремления. Никаких домашних проблем им решать не надо. Дети у таких родителей, если рядом нет бабушек и дедушек, вообще растут как трава. Фиксируя при этом для себя, на будущее, наглядные примеры родительских взаимоотношений, которые уже во взрослой жизни, они легко воплощают в собственных сценариях неудачных семейных отношений.

Как вы уже поняли, модели семейных отношений, описанные мной выше, являются дисфункциональными, в первую очередь, потому что не имеют никаких четких правил, направленных на совместное конструктивное решение возникающих проблем. Ведь чем больше проблем семья эффективно преодолевает на своем пути, тем прочнее она становиться. И, как показывают многолетние исследования семейных психологов, всем известная формула домашней иерархии, в которой муж – голова, а жена – шея, как раз и является самой устойчивой семейной структурой. Но с одной важной оговоркой: стабильность такой семьи будет сохраняться тогда, когда жена испытывает полное удовлетворение от своей роли главной помощницы своего мужа. То есть, когда она способна, при возникновении очередной семейной проблемы, подать своему супругу несколько готовых вариантов ее решения, умело сделав акцент на том из них, который нравится ей больше всего. А он, в свою очередь, довольствуясь ролью главы семьи, выберет из всех предложенных вариантов именно тот, который всего понравился ей. Да, безусловно, так я описываю очень упрощенную формулу функциональных семейных отношений. Но более развернуто, как о семейных проблемах, так и о способах их решения, я буду говорить уже в своих следующих публикациях. А пока что всем искренне желаю настоящего семейного уюта.

И благодарю за внимание!