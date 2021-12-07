Сейчас все, что говорят про предназначение воспринимается как эзотерика. Но, когда находишь свою миссию в жизни, понимаешь, что в этом нет мистики. Это просто телесное и психологическое ощущение счастья, довольствия собой и жизнью, когда следуешь по выбранному пути. Найти предназначение проще, чем кажется. Ответы не где-то снаружи, они внутри нас. Но мне, чтобы их найти, пришлось попутешествовать по Индии, Тибету, Непалу, задавать вопросы просветленным мудрецам и сейчас я расскажу вам, какие ответы я от них получила.

Мы рождаемся в определенных условиях, в определенных семьях, с определенным воспитанием. В наших генах, несомненно, заложены способности, которые передаются от предков. Если понаблюдать за маленьким ребенком, можно сразу определить, с чем он больше всего играет, чем интересуется, от какого занятия его не оторвать. Это много говорит о заложенных в нем талантах. Конечно, проще, когда есть очевидные наклонности, например, к рисованию, музыке или спорту. И хотя их тоже нужно развивать, как и скрытые, все же за последними нужно еще и погоняться. Но сомнений в том, что они есть, быть не может. У каждого живого существа есть призвание. И это не как в притче про то, что один человек рождается, чтобы помочь Богу передать другому соль. Наша жизнь - это опыт души и наше предназначение - действовать, реализуя свои таланты. Есть несколько правил, которые помогают понять, в чем твоя миссия и следуешь ли ты ей:

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Вспомни, что нравилось тебе в детстве. Помнишь, когда мама звала кушать, а ты такой “ну сейчас”, “еще 5 минут”, “еще немного”, “можно, я еще поиграю”? Это оно! Где-то в этих занятиях, которые вдохновляли, от которых было не оторвать, которые нравились больше, чем кушать, спать и делать уроки, заложено зерно твоего таланта. Можно забыть, что именно мы тогда делали, но помнить само это состояние. Копать нужно туда. Обрати внимание, какое дело сейчас вызывает такое же состояние, как в детстве. Это может быть творчество, дизайн, помощь людям, организация домашних праздников, даже расчет домашнего бюджета. Есть люди, которые обожают все структурировать, создавать новые таблички в Excel, пересчитывать деньги. Это тоже талант. Я, например, ненавижу заниматься цифрами, хоть и являюсь собственницей огромного бизнеса. Но я точно знаю, что мои таланты в другой плоскости. Так вот, если пристально понаблюдать за собой, то свой талант можно увидеть. И третий признак - это энергия. Когда ты делаешь то, что соответствует твоему предназначению, ты не устаешь. Приходит энергия и ее много. К тому, что есть твоим призванием, всегда сохраняется интерес. Можно переключиться на что-то другое, временно сменить фокус внимания, но от того, что нравится, точно не захочется убежать навсегда. Человеку искренне интересно углубляться в свое дело, развиваться в нем, познавать больше и, в конце-концов, он становится профессионалом в этом.

На то, что мы идем по своему предназначению, всегда указывает внутреннее ощущение счастья. Главное, быть честным с собой и не вестись на моду, чужое мнение, действовать от внутреннего ощущения, а не от ума. Будьте предельно откровенны с собой. И доверяйте себе, никто кроме вас не знает, как правильно.

Мои родители хотели, чтобы я стала врачом. Я поступила в медучилище, несмотря на то, что на тот момент уже 12 лет как занималась продажами. Я с детства продавала друзьям папину сушеную рыбу. Поступив в училище, я продолжала продавать, распространяя косметику “Орифлейм” среди одногруппников. Мне нравилось, у меня это получалось. В 17 лет я уже выставляла косметику на реализацию в киоски, потому что понимала, что так продам еще больше. Я очень благодарна родителям, что через пару лет они позволили мне после медучилища пойти в экономический университет и параллельно заниматься коммерцией. Получив опыт работы в компании, которая занималась оптовыми продажами, я со временем стала самостоятельно на рынке продавать охлажденную курицу оптом и позже открыла свою компанию. В 24 года я заработала свой первый миллион долларов. И так, с нуля, я вырастила компанию до оборота в 100 млн долларов. Мне удалось максимально раскрыть свой талант и теперь я выступаю на больших бизнес-форумах, передаю свои знания и опыт другим предпринимателями, делюсь практическими советами, которые помогли мне прийти к такому результату. Но, я всегда напоминаю, что у каждого свое предназначение, оно не повторяется. Даже если вы поете классическим сопрано, ваш собственный уникальный тембр никто не сможет повторить.

Хоть по началу, нам так не кажется. В молодости мы стремимся быть как все. И, пока мы горячи и амбициозны, нам, по большому счету, все равно, чем заниматься. Кажется, что времени еще полно. Мы что-то планируем, загадываем какие-то мечты, верим в счастье и параллельно проживаем жизнь, не особо задумываясь, что конкретно делаем в моменте. Но приходит тот день, когда мы осознаем, что не все нас устраивает, что мы делаем что-то не так по отношению к себе. Мы обнаруживаем, что наши мечты - вообще не наши, а навязанные и то, чего хотят все, не приносит лично нам удовольствия. Мы начинаем сомневаться, что счастье где-то там ждет нас. Тогда появляется пустота, которую не обмануть. Этот конфликт ценностей у всех происходит плюс-минус в 30 лет. Тогда ты начинаешь сверять внутренние и внешние часы, задаваться вопросами поиска счастья и предназначения. И дальше выход только один - признаться себе честно: где ты, чего ты хочешь, что тебя наполняет, что вдохновляет. Только эта откровенность с собой укажет тебе правильный путь. И эти вопросы не стоит откладывать, если не найти на них ответы к 45 годам, то дальше становится сильно сложно что-то менять. Чем раньше мы познакомимся с собой, тем быстрее встанем на свой путь.

Но хорошая новость в том, что никогда не поздно менять проложенный ранее маршрут или поворачивать в сторону, если нужно. Сегодня дипломы, стажи и золотые медали потеряли прежнюю значимость. Намного больше ценится - самообучаемость и гибкость мышления. Любую профессию можно освоить за несколько месяцев. Конечно, если вы вдруг поняли, что всю жизнь мечтали стать врачом - это сложнее, но не невозможно, просто понадобится больше времени. Никогда не поздно начать обучаться новому, главное - энергия и стремление развиваться. И старайтесь сразу же применять полученные знания на практике. Я за то, чтобы обучаться в деле, таким был и мой опыт, который привел меня к успеху.

Какое конкретно мое предназначение? Двигаясь по своему пути я поняла, что призвание человека - быть счастливым и наслаждаться жизнью. А счастье - это состояние сознания. Перестаньте сожалеть о прошлом или искать счастья в будущем. Счастье оно здесь, оно всегда находится с вами. Чем мы занимаем свои мысли и какими мыслями себя кормим, то мы в итоге и получаем. Где наши мысли - там наша энергия, где наша энергия - там и результаты. Мы вольны выбирать, как относиться к неудачам и жизненным вызовам. Мы можем либо огорчаться и страдать, либо воспринимать вызовы, как очередной level в игре. Каждая такая задача позволяет нам лучше раскрыть наши супер-способности. Если принимать жизнь за квест и с азартом наблюдать, что же будет дальше, то жизнь проходит совсем в других красках и с другой глубиной и насыщенностью.

Если бы в мире люди имели смелость заниматься своим делом и соответствовать своим талантам, вопросов о поиске счастья вообще бы не возникало. В природе все взаимосвязано, каждый выполняет свою роль.Если не будет насекомых - птицам нечем будет питаться. Если растения перестанут вырабатывать хлорофилл - человечество задохнется. Природный баланс очень важен. Всё существует в гармонии, пока всё находится на своих местах. В социальной жизни люди нарушают этот баланс и сами загоняют себя в тупик. Если бы электрик чинил проводку не потому, что просто выучился на эту профессию, а потому, что ему искренне нравится разбираться в токе, он бы гарантировано изобрел что-то новое. Его изобретения стали бы уникальными. Тогда бы он не работал даже, а занимался творчеством и оно бы заполняло всю его жизнь и время. Ведь, как не крути, работа занимает бОльшую часть нашей жизни, мы проводим там больше времени, чем с семьей. На работе мы реализуем себя, как личность и, очень важно, чтобы эта реализация была в кайф. Чтобы с утра мы не мучительно сползали с кровати, оплакивая очередные выходные, а вскакивали без будильника и летели воплощать свои идеи в жизнь. Эта восторженность - главный показатель того, что мы занимаемся своим делом.