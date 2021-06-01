Подборка фраз, которые могут разрушить отношения

У каждой пары есть ссоры. Они являются необходимой частью отношений и понимания друг друга. Разрешенные конфликты помогают партнерам лучше узнать друг друга и даже сильнее полюбить.

Несколько простых советов, чтобы наладить отношения, выделил психолог Рэнди Гунтер, пишет Psychology Today.

Так, Гунтер отмечает, что разрешить конфликт и полностью победить недосказанность можно лишь тогда, когда оба партнера будут оставаться в рамках взаимно согласованных границ приличия и личной честности.

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Кроме того, определенные слова и фразы, брошенные в порыве ярости, могут обесценить партнера и оставить ему шрамы, которые можно будет "вылечить" лишь с помощью психолога.

К таким заявлениям преимущественно относятся те, которые подрывают самооценку человека или унижают в глазах других.

Например, к таким фразам относятся:

"Люди смеются над тобой за твоей спиной";

"Почему ты так уверен(а), что кто-то когда-нибудь тебя еще захочет?";

"Неудивительно, что все твои отношения прекратились";

"Ты неудачник(ца), и всегда им был(а)";

"Ты невыносим(а)";

"Ты мне не нужен(а). И никогда не был(а)";

"Мне стыдно быть с тобой на людях";

"Ты думаешь только о себе";

"Ты разрушаешь все, к чему прикасаешься".

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