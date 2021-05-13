С агрессивным поведением коллег или начальства сталкиваются около 80% сотрудников. Крики, оскорбления, обесценивание работы, язвительные замечания, сплетни, козни в выполнении обязанностей – всё это корпоративный буллинг. Он не только снижает настроение и мотивацию, но также может пагубно отразиться на здоровье и даже стать угрозой для жизни. Как же прекратить издевательства, не прибегая к увольнению или рукоприкладству?

ПРОТЕСТУЙТЕ СПОКОЙНО. Не молчите и не терпите издевательства. Но и не ввязывайтесь в перепалку. Помните: именно эти две стратегии наиболее желанны для агрессора. Если вы "проглотите" обиду – он сможет безнаказанно издеваться над вами и дальше. Если отреагируете в его стиле – получит отличный повод устроить громкий скандал и слить негатив по полной. Обратитесь к агрессору, используя метод ОВПВ. Он состоит из четырех этапов: О – описание ситуации (например, "вы повышаете на меня голос"), В – выражение своих чувства ("мне это неприятно"), П – предложение решить проблему ("впредь не переходите на крик в разговоре со мной"), В – вывод, что получит оппонент, если выполнит предыдущий пункт ("тогда мы сможем решить данный вопрос с пользой для нас обоих"). Вспомните свой последний конфликт на работе. Как можно было бы использовать ОВПВ?

ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ. Если агрессор вас не услышал и продолжает буллить – сообщите о недопустимом поведении начальнику. Если начальник и есть тот самый агрессор – идите к эйчару. Если замешаны все вышеперечисленные – обращайтесь к руководству компании. Если же и там вас не смогут защитить, подумайте о целесообразности сотрудничества с такой организацией. Сегодня работодатели обязаны заботиться о физическом и психологическом здоровье сотрудников: выплачивать больничные, покрывать страховку, обеспечивать здоровую атмосферу в коллективе. Некоторые корпорации идут дальше: оплачивают психотерапию и абонемент в спортзал. Компания Coca-Cola распространяет эти бонусы не только на своих сотрудников, но и на их семьи. А Google, в случае смерти сотрудника, выплачивает вдове/вдовцу половину его оклада на протяжении 10 лет. Но даже если вы работаете не в столь крупной корпорации, то все равно заслужили соцпакет без буллинга.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ. Если чувствуете, что буллинг вас травмировал – отнеситесь к этому с должным вниманием. Возможно, он поднял в душе какую-то старую боль. Например, как дразнили одноклассники, издевалась учительница или другой опыт несправедливости и притеснения. Обсудите произошедшее с близкими, проговорите свои чувства. Поддержите себя самостоятельно. Позитивные аффирмации, приятные занятия, телесные практики – отличные союзники в этом процессе. Если же отметите у себя не проходящую апатию, потерю аппетита, бессонницу – незамедлительно обращайтесь за помощью к специалисту, поскольку это может быть началом депрессии.

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