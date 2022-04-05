Почему во время войны очень важно делать маникюр, смотреть фильмы или медитировать. Советы психолога

Многие думают, что во время войны нужно отказаться даже от малейших радостей. Однако это далеко не так. Психолог Елена Адамова объяснила, почему не стоит ущемлять себя в приятных вещах и думать, что во время войны жизнь остановилась.

В своем Instagram специалист в области психологии отметила, что после победы нам всем важно выйти психологически стабильными. Отказ от всего приятного равен остановке жизни.

"Важно понимать, что на войне жизнь не останавливается. Самая главная победа для вас – это выйти живым и психологически стабильным. Утренняя рутина, медитации, приятное общение, просмотр фильмов – это основа нашего психологического здоровья и стабильности. Если отказываться сейчас от всего этого (если у вас есть возможность отдыхать, работать и наводить красоту), то это равно остановке жизни", – объяснила психолог.

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Она считает, что именно сейчас – подходящее время для небольшого кусочка радости, ведь сейчас ее многим не хватает. Необязательно транслировать в соцсетях такие вещи, ведь многие болезненно ранимы и к чужому горю, и к чужой радости.

"Всё, что вы будете делать с заботой о себе – это исключительно ваша история; не стоит с ней делиться в момент, когда многие отрезаны от простых атрибутов нормальной жизни. Продолжайте жить для себя", – советует Адамова.

Психолог добавляет, что надо научиться находить радость даже во время войны, это именно тот смысл, который помогает выжить в любых условиях.

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