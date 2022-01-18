Исключительно хорошая девочка

Даже если девочке двадцать пять, тридцать или сорок с хвостиком. Она всегда безукоризненно выглядит. Медитация. Тренировка. Тренинг. ЗОЖ. Она тщательно собирает детей (яжепримернаямать), готовит белковый омлет, брокколи и безглютеновую кашу. Муж предпочитает завтрак по дороге на работу. А дети просят котлетку, но мясо вредно. Они врут, что съели что-то из маминых судочков, и бегают за бургерами в мак.

Видео дня

Она мчится в спортклуб, летит к косметологу, минута в минуту забегает на встречу или в офис, обедает амброзией и пьет три литра росы, после спешит на йогу, договаривается о доставке исключительно диетических органических продуктов. Но дети отказываются отвечать на звонки и вообще вписываться в ее систему правильных координат, дерзят и обесценивают, муж ужинает с друзьями и не собирается отвечать в ее идеальное представление о мире - устал.

И тогда она, между всеми такими необходимыми делами, забегает к психоаналитику. Удивляется, не понимает, злится, что никто не поддерживает ее, идеальную, в таком неидеальном мире, обижается и пытается доказать, что именно так нужно жить всем. Я отказываюсь. Говорю, что не хочу такого мира, который она создаёт, он болезненный, неинтересный, такой скучный, суетный и исключает желание для себя и каждого. Идеальная девочка не верит ушам своим. Не верит, что я так не живу. Пытается меня убедить в своей правоте. И неожиданно катятся ее слёзы: если б вы знали, как я от себя устала…

Если вы тоже устали уставать, обслуживая чьи-то представления о вас, бессознательно предполагая, что теперь-то, такую милую и идеальную, полюбят самые главные люди - родители, а также другие важные - муж, дети, друзья, партнёры, то я вас разочарую: нет, не полюбят. Родителей не изменить, это ваши фантазии. Остальные же от вас ещё больше устают, чем вы.

Если вы хотите поддерживать модные пищевые тенденции - не проблема, только не превращайте это в психоз. Если заметили, что вопрос еды стоит главным в системе ваших идеализаций - вам ко мне, будем разбираться, от чего вместо еды вы отказываетесь, нет ли здесь скрытой анорексии, а если ещё и есть особенности сексуальных контактов (боль, спазмы при акте) - тем более. В любом случае, стоит себе ответить на вопросы: что я компенсирую, для кого и вместо чего? Итак.

Если вы устали уставать, то можно не вскакивать в полшестого, чтобы все успеть - нега и сон женщинам к лицу

Если вы устали уставать - не обязательно пить росу и есть траву: здоровая и вкусная пища придаёт вкус к жизни

Не обязательно к своим идеальностям присоединить друзей и близких - они воспринимают это как насилие и будут отчаянно сопротивляться, а вы, соответственно, страдать

Здоровье - это не обязательно изнуряющие ежедневные тренировки по правилам, иногда круче прогулка в осеннем лесу, танго с любимым в парке, день безделья, бокал хорошего вина в компании прекрасных людей или секс на пляже под грохот грозы

Хорошее психическое здоровье, если уж на то пошло, то это не держать в себе негодование, а смеяться и плакать, уметь отдыхать, не доводя себя до истощения, не бояться беспричинного плохого настроения, хандры, желания треснуть по башке начальника или соседа, и даже депрессивных эпизодов, потому что позитив любой ценой, как говорят на тренингах, это - зло. И потом все равно придётся идти к специалисту разбираться с тем, что вы в себе держите и что с этим делать

Вашим детям не нужна идеальная мать, с не идеальной, а достаточно хорошей намного легче и интересней, таких мам любят, ценят, даже если она наорет, но извинится

И вашему мужу не нужна идеальная девочка: мужчина, если он мужчина, предпочитает интересных ярких женщин, с перцем, страстью то есть. И, честно, если любит, то он не видит целлюлит. Пресс тоже надо, но для здоровья, а не для картинки

И вообще, нравиться всем все равно не получится, будут завидовать и злословить, а вы зря сердце рвать будете

Не обязательно любить родственников, родителей и прочих - вы имеете на это право

Успех приходит не только к энерджайзерам и перфекционистам, нарциссичным лидерам или тревожным субъектам, объевшимся тренингами личностного роста, а скорее к креативным бесстрашным людям, способным делать все не идеально, а необыкновенно

Да, и ошибки делать - это здорово, ошибка - это часто находка

И учиться бесконечно тоже не надо, это такой способ заполнить себя, который граничит со страхом и неуверенностью

И главное: чтобы отыскать собственные желания, а не желать желания других, иногда надо остановиться, а не лететь ракетой, сказать "нет", отказаться от стереотипов, не обезьянничать, а спросить себя: точно я этого хочу? Ну и надо устать уставать в конце концов, чтобы найти желаемое.

Подписаться на Instagram автора можно здесь.

Сайт автора psymedvedeva.com.ua.