Почему детям полезно плакать и как избежать истерики. Лайфхаки детского психолога

Детский психолог и автор книги "Когда ваш ребенок легко плачет" Эйлин Кеннеди-Мур утверждает, что плач – это признак эмоционального перенапряжения, однако он может быть полезным. Причем как для ребенка, так и для родителей, у которых появляется возможность использовать это время для обучения важным социальным навыкам. Таким образом, по словам эксперта, не обесцениваются чувства детей и не наносится вред их психическому здоровью.

Как пишет Yahoo, Кеннеди-Мур советует уметь различать простое выражение эмоций детей и переживания. И этому она рекомендует обучать детей. Психолог утверждает, что плач меняется по мере взросления детей. К примеру, младенцы плачут, чтобы показать, что им что-то нужно. Но более взрослые дети зачастую плачут, потому что они подавлены.

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В исследовании Harvard Health 2021 года было доказано, что после пролития слез у человека несколько улучшается настроение, так как происходит выплеск окситоцина и эндорфинов. А в древние греческие и римские времена плач считали методом для очищения. Вместе с этим Национальная медицинская библиотека США выяснила, что подавление слез может снизить иммунную систему. То же самое касается детей, которые смывают слезами свои негативные чувства. Но при этом они могут плакать и манипулятивно.

"Такой вид плача – это просто часть обучения тому, как делать выбор в отношении нашего эмоционального общения. Это часть эмоционального переполнения и выбора, как сообщить об этом взрослому. По мере того, как мы становимся старше, мы делаем все больше и больше таких выборов", – считает Кеннеди-Мур.

Также эксперт рекомендует обратить внимание на частоту слез.

"Если ваш ребенок плачет четыре или пять раз в день в школе, это проблема. Время, которое ребенок тратит на слезы, – это время, которое он должен тратить на занятия, которые обогатят его жизнь – игры, общение и общение. обучение. В конце концов, дети улавливают социальные сигналы о том, когда плакать приемлемо и неприемлемо, просто наблюдая за своими сверстниками", – говорит психолог и в то же время подчеркивает важность не требовать от детей сдерживать эмоции. Они должны чувствовать все, что хотят, однако при этом также должны понимать разницу между переживанием эмоций и их выражением.

По словам эксперта, родители могут придумать для своих детей игровой план на случай экстренных слез. Например, решить задачу или головоломку.

Кроме того, Кеннеди-Мур советует повторять детям специальные мантры: "Это трудно, но я могу это сделать", или "Я уже сталкивался с трудностями раньше, и я могу сделать это снова", или "Это не самое худшее, что есть в жизни", "Я переживу это". Такие фразы являются своего рода признание того, что расстроило ребенка и уверенность в преодолении проблемы.

"Эмоции – это не то, что вы просто изрыгаете. Эмоции – это источник информации о нас самих и о том, что нас окружает. Будучи взрослыми, мы узнаем, что не все и не все заслуживают наших эмоций", – добавила психолог и посоветовала использовать их правильно и целенаправленно, а истерику "перебивать" иным занятием.

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