Пять фраз, которые нельзя говорить плачущему ребенку

Слезы ребенка неизбежны – это самый безопасный способ пережить и освободиться от негативных эмоций, хоть порой они и вызывают сильное нервное напряжение у родителей.

В этот момент стоит остерегаться произносить некоторые фразы, как бы тяжело не было, пишет 4mamas.

"Перестань! Иначе..."

Иначе ребенок не получит конфету, не будет гулять или смотреть мультики. Это манипуляция детскими эмоциями – ребенок не может заглушить свои чувства в страхе потерять что-то.

"Ведешь себя, как маленький!"

Ребенок действительно еще маленький, не достиг взрослого возраста и не способен вести себя как взрослый. Не стоит упрекать его за то, кем он есть.

"Не плачь из-за ерунды!"

Нельзя обесценивать детские переживания. Для взрослого проблемы ребенка могут показаться мелочью, но для малыша – быть настоящей драмой.

"Прекрати сейчас же! Ты меня позоришь"

Так вы формируете у ребенка связь "слезы = стыд". Это может привести к проблемам с выражением и проживанием негативных эмоций – в результате ребенку будет стыдно показать свою слабость и попросить о помощи.

"Если сейчас же не прекратишь, я оставлю тебя здесь!"

Это наихудший вариант из всех попыток успокоить плачущего ребенка. К сильным и без того эмоциям добавляется страх остаться без близкого человека, поддержки и защиты, а также чувство, что тебя не принимают с твоими эмоциями – чтобы тебя не бросили, нельзя испытывать негативные чувства.

Не запрещайте ребенку плакать – будьте рядом, обнимайте и принимайте его.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследование Имперского колледжа Лондонаустановило, что из-за плохого питания дети могут вырастать на 20 см ниже. В 2019 году самые высокие дети жили в Нидерландах, а самые низкие – в Восточном Тиморе.