Пять фраз, которые нельзя говорить плачущему ребенку
Слезы ребенка неизбежны – это самый безопасный способ пережить и освободиться от негативных эмоций, хоть порой они и вызывают сильное нервное напряжение у родителей.
В этот момент стоит остерегаться произносить некоторые фразы, как бы тяжело не было, пишет 4mamas.
- "Перестань! Иначе..."
Иначе ребенок не получит конфету, не будет гулять или смотреть мультики. Это манипуляция детскими эмоциями – ребенок не может заглушить свои чувства в страхе потерять что-то.
- "Ведешь себя, как маленький!"
Ребенок действительно еще маленький, не достиг взрослого возраста и не способен вести себя как взрослый. Не стоит упрекать его за то, кем он есть.
- "Не плачь из-за ерунды!"
Нельзя обесценивать детские переживания. Для взрослого проблемы ребенка могут показаться мелочью, но для малыша – быть настоящей драмой.
- "Прекрати сейчас же! Ты меня позоришь"
Так вы формируете у ребенка связь "слезы = стыд". Это может привести к проблемам с выражением и проживанием негативных эмоций – в результате ребенку будет стыдно показать свою слабость и попросить о помощи.
- "Если сейчас же не прекратишь, я оставлю тебя здесь!"
Это наихудший вариант из всех попыток успокоить плачущего ребенка. К сильным и без того эмоциям добавляется страх остаться без близкого человека, поддержки и защиты, а также чувство, что тебя не принимают с твоими эмоциями – чтобы тебя не бросили, нельзя испытывать негативные чувства.
Не запрещайте ребенку плакать – будьте рядом, обнимайте и принимайте его.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследование Имперского колледжа Лондонаустановило, что из-за плохого питания дети могут вырастать на 20 см ниже. В 2019 году самые высокие дети жили в Нидерландах, а самые низкие – в Восточном Тиморе.