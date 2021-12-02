Созависимые и совершенно бесперспективные отношения не просто забирают годы вашей жизни, но и затягивают в болото: ведь трудно себе признаться, что вы - очередная жертва на его пути, это он других мог "поматросить и бросить", только не вас. Вы изо всех сил стараетесь угодить, верите его обещаниям и ждете, ждете... Проще дождаться с моря погоды, нежели когда он разведется, выплатит кредит, поднимет на ноги детей, вылечит маму, добьется повышения, чтобы было денег больше (для вас же), закончит проект и т.д.

15 лет она была в таких отношениях. Он ей привозил подарки, оставался ночевать, обещал развестись и жить вместе. Красиво ухаживал. Да и сам красавец. Она вроде и понимала, но выйти из этой ситуации не было сил. Ждала. В это время увлеклась алкоголем, чтобы как-то "запить" пустые вечера без любимого. В общем, если коротко, он ее бросил и нашел другую - более юную. Банально, но она практически спилась бы, если бы не подруга, которая вытащила ее тогда, дав ответственную должность в своей компании. Сегодня она плачет на сессиях над утраченным временем. Одинока тотально. Возраст. Болячки. И пустота.

Видео дня

Ей 25, ему 44. Они то сходятся, то расходятся, он обещает серьезные отношения и говорит, что даже хочет детей. Проблема в том, что он то превозносит ее и восхищается, то унижает и бросает. Такое поведение ее истощает. Но не отпускает, в этом тоже есть особое наслаждение. "Но он такой умный, я по сравнению с ним - пигалица!" Она понимает, что в капкане созависимых отношений, где есть и абьюз, и головокружительные эмоциональные качели, и страх остаться без объекта привязанности. Хотя все это можно назвать ожиданиями, которые не имеют отношения к действительности. И из них надо бежать, роняя тапочки, но не так это просто, как кажется на первый взгляд людям, трезво смотрящим на жизнь, это вы еще не попадали в такую зависимость, значит.

Таких заколдованных принцесс много, очень много. Одних держит иллюзия, что все изменится, других - самоуверенность, третьи готовы так жить из-за материальной стороны, четвертые действительно пребывают в другой реальности, а жизнь идет мимо.

Что с этим делать?

Бежать. Хотя бы на прием к психоаналитику для начала. Мы разберемся, почему, и будем работать над отделением.

Прекратить отношения. Если он не отпускает - просите помощи у родных и друзей, возможно, придется поменять место жительства, "пропасть" на какое-то время из социальных сетей, сменить номер телефона.

Некуда бежать - найти интересные дела, хобби, что-то, что будет способствовать обнаружению своих собственных желаний. Поверьте, это намного лучше, чем жизнь в иллюзорном мире, где реальность очень болезненна и требует перемен, а сил на это нет.

В конце концов спросите себя и ответьте честно: почему кто-то, даже если так дорог, решает, жить с вами или нет, заниматься сексом или нет, выгонять или пускать в дом, как собаку? Почему именно вы попали в этот капкан? Может это чередование близости и отчуждения как раз не достающие вам гормоны - эндорфин и адреналин? А может вы в руках перверсивного нарцисса, и тут только можно спастись бегством.

В любом случае подобные отношения разрушают, вызывают чувство вины, к тому же это угрожает психике: любовная зависимость - это похлеще алкоголизма. Страх потери любви ранний, детский, связанный с матерью, когда каждый раз нужно спросить: какой мне нужно быть, чтобы ты меня любила? И когда ответ невнятный, неясный, манипулятивный, есть риск во взрослой жизни оказаться на крючке у подобного партнера: какой мне надо быть, чтобы ты меня любил? Можно испытывать чувство стыда и вины за то, что якобы вы делаете что-то не так, и поэтому безвольны и податливы, хотя и понимаете, что постепенно распадаетесь...

Повторю, из подобных отношений, бесперспективных и истощающих, даже если партнер не издевается, а просто годами не принимает решений, инфантилен или страшится, надо уходить. Ждать нечего. В конце концов, можно прийти на парную психотерапию, если он осмелится. Ну а самой - так точно.

Подписаться на Instagram автора можно здесь.

Сайт автора psymedvedeva.com.ua.