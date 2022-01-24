Как приучить детей есть овощи: TikTok покорил лайфхак креативной мамы
Питание детей – важная тема для родителей. Заставить кроху есть – распространенная проблема. Особенно, если речь идет о полезных продуктах. Однако одна мать нашла выход из этой ситуации и приучила своих чад употреблять здоровую пищу.
В Tiktok женщина под ником AdAmy выложила видео (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы), в котором продемонстрировала свой лайфхак. В частности, она заставила ребят добровольно есть сырые овощи.
"Как мы заставляем наших детей есть овощи… сразу после того, как они заканчивают говорить, что не голодны!" – подписано видео.
Прежде, чем продемонстрировать свой метод, женщина сказала: "Вот мой лайфхак, чтобы дети ели овощи. Я просто подхожу к ребенку и начинаю грызть еду".
Затем она подошла к своему сыну, который сидел на диване, играя в видеоигру, и просто с ним болтала, жестикулируя перцем. В ходе разговора заботливая мать предложила ребенку овощи, на что он с радостью согласился.
Затем она проделала такой же трюк со своими дочерьми. Они тоже начали охотно грызть сладкий перец.
Пользователи платформы были в восторге от такой идеи.
"Это научный факт, что еда вкуснее из рук твоей мамы или с ее тарелки", "Я никогда в жизни так не хотел перца", "Это было непринужденно и гостеприимно. Мне это нравится. Это показывает, что вы любящая семья", – написали в комментариях подписчики блогера.
@adamyfam How we get our kids to eat their vegetables… right after they finished saying they weren’t hungry! #kids #vegitables #hack #health ♬ original sound - AdAmy
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