Путешествовать с детьми – легко: 5 эффективных советов

Собрались в путешествие с детьми, но сомневаетесь, удачная ли это идея? Не волнуйтесь. Оно того стоит! Прогулки в новых локациях напоминают детям гигантскую энциклопедию, где каждый экспонат можно рассмотреть в деталях. Совместный отдых подарит вашей семье возможность расширить кругозор, пополнить багаж знаний и зарядиться массой приятных эмоций. Чтобы путешествие было успешным, следует учесть некоторые факторы: возраст ребенка, особенности его питания, увлечения, место отдыха и так далее.

В этой статье OBOZREVATEL собрал общие советы и идеи, которые сделают отдых не только интересным, но и безопасным.

Поговорите с малышом о путешествии. Расскажите ему о том, куда вы поедете и с какой целью. Можно показать жилье, которое семья арендовала. Юному туристу будет интересно узнать про аэропорт, самолет и перелет. А еще – о приключениях, которые его будут ждать во время отдыха. В процессе разговора важно проинформировать малыша о правилах поведения в учреждениях культуры, на воде (если собираетесь на море), на аттракционах и тому подобное.

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Помните, что детям везде хорошо, если родители не суетятся. Ведь они на интуитивном уровне чувствуют настроение мамы и папы. Довольно часто, когда ребенок видит, что вы обеспокоены, начинает капризничать.

Врач должен осмотреть ребенка и назначить для него основные анализы. Это важно, ведь малыш должен быть физически готовым к перелету и возможной акклиматизации в другой стране. Также вы можете посоветоваться с педиатром, что должно быть с собой в аптечке.

Во время перелета основная задача родителей – чем занять ребенка и позаботиться о его питании. Знаете ли вы, что на пассажиров не распространяется запрет перевозить в салоне самолета детские смеси, воду, пюре, печенье, сок, сухофрукты и фрукты? Смело берите их с собой или заказывайте детское питание на борту.

Чем можно занять ребенка в самолете? Из очевидного – видом за окном. Еще можно взять с собой книгу, набор для рисования, любимую игрушку ребенка, виммельбухи (развивающие книги для детей с иллюстрациями, насыщенными визуальной информацией). Ориентируйтесь на личные предпочтения своего чада.

А как насчет закладывания ушей в самолете? До года малыши, как правило, не сталкиваются с этой проблемой как при взлете, так и посадке. Дети постарше могут выпить воду – и им станет лучше. Еще одна небольшая хитрость – для перелета всей семьей лучше выбирать ночной рейс. Так ребенок будет спать спокойно, а перелет пройдет максимально быстро и беззаботно.

Подумайте, какие места будут интересными и познавательными для вашего малыша. Поинтересуйтесь, что он думает по этому поводу. Например, зоопарки, планетарии, галереи, музеи, развлекательные центры или аквапарки. Добавьте их в программу для отдыха и по возможности забронируйте билеты в эти места через интернет, заранее.

Обратите внимание, что вход в музеи и галереи для детей до 7 лет часто является бесплатным или на 30-50% дешевле, нежели для взрослых.

Ища жилье, имейте в виду, что в гостиницах преобладают двухместные номера, где нет возможности поставить дополнительную кровать. Хостелы рассчитаны на 4-8 и больше арендаторов, с общей ванной и уборной. И лучший вариант для отдыха семьи – аренда квартиры или комнаты. Там вам может понадобиться не только место для сна, но и кухня, где можно приготовить любимые блюда ребенка и сэкономить на питании для всей семьи.

Мы советуем еще до бронирования уточнять у гостиницы или владельцев хостела/квартиры количество кроватей, чтобы не волноваться, что могут возникнуть проблемы. Дополнительно обращайте внимание на местонахождение жилья, чтобы минимизировать затраты времени на дорогу до парков, музеев, заведений питания или достопримечательностей.

Надеемся, семейный отдых запомнится вам яркими впечатлениями и теплыми эмоциями!