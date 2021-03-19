Я узнала о локдауне на семинаре. Знала же, что он будет. Понимаю, что это правильно. Но сделала быстрый перерыв, чтоб выйти из зала и справиться с вдруг появившимися слезами. Даже удивилась себе. Слезы - вот вообще не моя типичная реакция. Я плачу на мультфильмах и фильмах, от стихов, трогательных историй. В жизни - я научилась реагировать не эмоциями, а действиями. Поняла, что просто очень устала. И эта реакция не про критичность ситуации. И не про слабость. А про то, что важно дать себе собраться с силами или дать возможность себе - взять паузу. Когда начала вечером разговаривать со знакомыми, читать фб, поняла, что это не только мой личный - это групповой процесс.

Мы можем быстро перестраивать планы, продумывать стратегии, когда есть резерв - ресурс сил, разных мощностей, эмоциональных, физических, материальных. Если мы в состоянии астении - на раздражение и сопротивление уже может не быть сил. А может быть тихая тоска.

Наша рациональная часть понимает, что это правильное решение, что мы уже это проходили, что есть опыт. И справимся. Взрослая часть - оценивает риски, считает, простраивает планы. А иррациональная и детская - хочет на ручки и проснуться после всего этого.

Сложно быть так долго в напряжении, в неизвестности, в страхе перед болезнью, в волнении за здоровье близких. И сегодняшние эмоциональные реакции - если они у вас были - нормальны. И если не были - нормальны.

Я помогала вчера вечером знакомой справиться с тревогой. (Заодно работая и с собой)

Попросила выписать "слабые стороны" - (онлайн обучение у детей, выплата аренды помещения, перенос активностей и проч, зарплаты сотрудникам)

И мы договорились дать себе паузу - выключиться из обдумывания на день. День точно есть.

А затем... - Сделать странное действие. Отпраздновать. Мы дома сделали вечеринку. Подруга - смотрит фильм и пьет вино.

А ещё - я знакомой напоминала - что мы же научились работать онлайн. И это даже в некотором роде удобно.

Что мы есть друг у друга.

И можно и нужно просить о помощи. И нужно чаще говорить - чтоб слышать голос друг друга.

И мы же точно справимся.

В ситуациях с повышенным напряжением, в которых мы живём на пределе сил, мы переходим на другой уровень.

Скоро будем джедаями.

За прошлый локдаун я написала 4 книги. Посмотрим, как пройдет этот.

Мы есть друг у друга. Это важно

Обнимаю

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