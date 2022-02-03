Кто первым должен называть зарплату на собеседовании: совет рекрутера стал вирусным

Рекрутер-фрилансер Мерседес Джонсон советует тем, кто ищет работу, всегда просить большую зарплату. По ее словам, работодатели часто отзываются на просьбы своих сотрудников и кандидатов, однако не предлагают высоких выплат сами. Поэтому молчать о цифрах не стоит.

Как пишет HuffPost, Джонсон предложила женщине работу за 85 000 долларов, несмотря на то, что компания, с которой она работала, запланировала на этот пост бюджет в сумме 130 000 долларов. Девушка рассказала эту историю в сети. Она вызвала неоднозначную реакцию и стала вирусной. Более того, после этого рекрутера уволили.

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"Я разместила пост в своем личном Facebook, чтобы поощрить людей вокруг их ценности", – прокомментировала увольнение девушка.

Некоторые пользователи упрекнули Джонсон за то, что она обнародовала этот случай.

Консультант по подбору персонала Дженнифер Тарди, комментируя ситуацию, отметила, что на самом деле это обычная практика, но она может увековечить неравенство.

"Многие рекрутеры привыкли верить, что это хорошо, если ожидаемая зарплата кандидата ниже, чем диапазон заработной платы для этой должности, потому что, по их мнению, они экономят деньги компании, что часто можно приветствовать. Вторая проблема заключается в том, что многие рекрутеры не связывают эту практику – занижение рейтинга кандидатов, чтобы сэкономить деньги компании – с более серьезной системной проблемой несправедливости в процессе найма", – сказала Тарди.

В связи с этим, эксперты по найму начали рекомендовать кандидатам выяснить стоимость роли, которую они хотят получить и признать, что "зарплата зависит именно от нее, а не от человека". А затем уже искать работу, соответствуюющую таким факторам, как желаемая оплата и должность.

Другие специалисты по подбору персонала посоветовали кандидатам не бояться ставить вопросы о бюджете на определенную должность уже во время первых переговоров. По их словам, нет ничего плохого в том, чтобы сказать: "Эй, не могли бы вы поделиться, каков ваш бюджет?". Это проливает свет на стоимость навыков для конкретной компании и дает понимание того, хотят ли они браться за эту работу.

"Если запрос кандидата ниже, я все равно предложу ему, сколько стоят его навыки и что вписывается в наш бюджет. Тот факт, что просьба ниже, не означает, что мы должны платить людям меньше, особенно когда речь идет о цветных людях, представителях меньшинств, женщинах, которые не умеют вести переговоры, тех, кому исторически платили меньше, чем их белым коллегам. Что касается рекрутеров, то на самом деле ответственность лежит на нас", – подчеркнул в комментарии рекрутер крупной технологической компании Теджал Вагадия.

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