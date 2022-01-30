7 худших ошибок, которые вы можете сделать при увольнении с работы

Как доказывает практика, увольняться с работы тоже нужно уметь. Если это сделать неправильно, то в будущем на хорошие отношения и, тем более помощь, от старого коллектива рассчитывать не стоит. А ведь никто не знает, куда его забросит жизнь.

Эксперты перечислили семь главных и самых худших ошибок, которые большинство работников допускают при увольнении. Как пишет HuffPost, они могут критически испортить коллективное мнение о вас.

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1. Сжигание мостов, которые могли бы соединить вас в будущем. Не стоит разрывать отношения скандалом даже с одним человеком. Общение идет по цепочке, и об этом непременно узнает весь коллектив, у которого обязательно сложится о вас худшее мнение, даже несмотря на все заслуги.

"Вы расстроили своего менеджера, менеджера вашего менеджера, всех в этой цепочке инстанций. Эти люди начинают рассеиваться и идти в разные организации. Но они будут помнить ушедшего", – говоритбывший специалист по кадрам, который сейчас проводит семинары по коучингу менеджеров, Грегори Талл.

2. Говорить о новой работе, прежде чем она действительно обеспечена. Если вы нашли новое место работы, то не стоит хвастаться этим преждевременно и стремительно увольняться со старой. Для начала лучше проработать хотя бы неделю, чтобы в точности понять, есть ли у вас будущее в новой компании. В противном случае можно остаться без того и другого.

"Повремените с объявлением о своей отставке. Люди иногда принимают предложения "при условии удовлетворительного завершения" проверки биографических данных", – рекомендует Талл.

3. Слишком много внимания. В некоторых случаях приходится идти на поводу у своего почти старого начальства. Новость об увольнении может застать руководителей врасплох, и они попросят вас поработать какое-то время. Важно понимать других, чтобы они потом поняли и вас.

"Если вы решите продлить работу более чем на две недели, убедитесь, что вы можете договориться о дополнительной оплате или премии за дополнительное время, предоставленное работодателю", – уверен эксперт.

4. Работать слишком мало или слишком много после увольнения. Новый этап в жизни, будь то увольнение или новая работа, и так стресс для психики. Если ее еще перегрузить дополнительной работой или наоборот слишком расслабить, прийти в обычную трудоспособную форму после этого будет практически невозможно. Важно соблюдать баланс.

5. Уйти в неподходящее время и потерять льготы. Практика показывает, что большинство компаний сохраняют льготы своих сотрудников, а именно – здравоохранение, страхование жизни и накопление оплачиваемого отпуска, до конца месяца, в котором человек уходит с работы. Поэтому свою отставку лучше перенести к началу месяца, а не к концу.

6. Не давать себе перерыв между работой. Очень часто люди уходят с одной работы на другую без дня перерыва. Это неправильно. Эксперты советуют отдохнуть неделю-две и заняться чем-то новым. Важна перезагрузка и восстановление от предыдущего трудоустройства, чтобы прийти в новую компанию с новыми силами.

7. Неподготовленность к тому дню, когда вы сообщите об этом, станет вашим последним хорошим рабочим днем. Прежде, чем уволиться, важно выполнить все вышеперечисленные пункты. Иначе можно не только потерять коллег, которые стали друзьями, но и упасть в депрессию из-за неожиданного поворота событий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее юрист Виталий Дудин рассказал украинцам, как правильно увольняться и идти в отпуск во время карантина.