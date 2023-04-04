'Красные флажки', которые помогут распознать токсичную дружбу и советы, как исправить ситуацию

Токсичные отношения касаются не только любви, но и дружбы. Иногда люди чувствуют себя подавленными, когда речь заходит об их определенном товарище. Это – явный признак того, что что-то пошло не так, и вероятнее, лучше будет разорвать связь с данным человеком.

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Издание НuffРost опросило экспертов, которые назвали самые распространенные и точные признаки того, что дружба стала токсичной. Ниже приводим несколько советов о том, как распознать это и справиться с неприятной ситуацией.

Рядом с ними вы ведете себя как худшая версия себя

Друзья должны улучшать нашу жизнь и подталкивать к росту. Когда друг пробуждает в вас самое худшее, это может быть признаком того, что отношения токсичны.

"Если в результате вашей дружбы вы обнаружите, что ведете себя так, о чем позже сожалеете, тогда было бы лучше прекратить дружбу", – советует профессор психологии Массачусетского университета в Дартмуте и автор книги "Психология дружбы" Махзад Ходжат.

Человек эмоционально истощает вас

Здоровая дружба приносит чувство равновесия и взаимности. То есть каждый получает обратно то, что вкладывает в нее. В противном случае лучше изолироваться от такого товарища.

Ходжат перечислила вопросы, которые стоит поставить себе, если вы чувствуете подавленность:

Вы чувствуете, что помогаете своему другу больше, чем он помогает себе? Вы чувствуете себя его терапевтом, когда эмоциональная поддержка идет только в одну сторону? Поддерживает ли этот друг вас?

Дружба как бизнес

Токсичные друзья без стеснения высасывают из человека все эмоциональное и финансовое. Они рассердятся, если вы не купите их продукт или "забудут кошелек" при совместном обеде.

"Красные флажки" включают в себя неоднократные попытки продать вам продукты, заставляя вас чувствовать себя банкоматом, постоянно выпрашивая деньги или внимательно следя за услугами. К примеру, они говорят: "Ты должен сидеть с моей собакой, потому что одолжил мою машину", – сказала клинический психолог Бостонского университета и автор книги "Как быть собой: успокоить своего внутреннего критика и подняться над социальным беспокойством" Эллен Хендриксен.

Также, по ее словам, вы непременно будете чувствовать себя использованным.

Они не держат секреты

Профессор и заведующая кафедрой консультирования и высшего образования Университета Северного Иллинойса Сюзанна Деггес-Уайт говорит, что когда подруга раскрывает информацию, предназначенную только для ее ушей, это признак того, что она либо не совсем понимает конфиденциальный характер этой информации, либо не уважает вас, либо делится тайной в собственный целях, которые ставит выше отношений и вас самих.

Вы не можете высказать свое мнение

Ядовитый друг может использовать тактику манипулирования, чтобы добиться своего, в том числе вызывать у вас чувство вины, якобы будучи жертвой.

Хендриксен утверждает, что очень сложно точно определить, что происходит, когда вы являетесь объектом манипуляций, но дает некоторые подсказки:

Ваша дружба может показаться излишне сложной. Вы часто сомневаетесь в себе и задаетесь вопросом, сошли ли вы с ума или слишком остро реагируете. Вы должны продеть иголку вокруг эмоций или аргументов вашего друга.

Вы им больше не доверяете

По словам Ходжат, доверие – это краеугольный камень любых здоровых отношений. Без этого не выживут никакие отношения. Если этот человек обжигал, лгал, отворачивался от вас в трудные времена, или плохо отзывался о вас с общими друзьями, а вы все же пытались сохранить отношения – это признак токсичности.

Для того чтобы спасти дружбу, эксперты рекомендуют назначить время и откровенно высказаться о своем беспокойстве.

Важно использовать "я"-утверждения, которые фокусируются на ваших чувствах: "Я чувствую себя обиженным и сбитым с толку, когда не получаю от тебя вестей какое-то время". Не стоит прибегать к обвинительным "ты"-утверждениям: "Ты никогда не обращаешься ко мне первым. Тебе явно на меня плевать". Это заставит их защищаться.

Также будьте готовы выслушать то, что они хотят сказать, и убедиться, что друг понимает, что вы уже не горите желанием спасти дружбу.

Помните, расставание должно говорить о вас и ваших потребностях, а не о бывшем друге и его обидах. Будьте готовы к тому, что они могут расстроиться.

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