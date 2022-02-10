Как травматичекие отношения с матерью определяют жизнь дочерей и почему важно любить своих детей

Детство – очень важный период для каждого человека. Особенно ранний возраст играет большую роль для женщины. От того, какими были ее отношения с матерью, зависит самочувствие во взрослой жизни и даже в зрелом возрасте. Именно забота матери о дочке и ее понимание своего чада формирует успешную или же наоборот жизнь представительницы прекрасного пола.

Как пишет Вazaar, типичные проблемы, с которыми сталкиваются женщины, ощущавшие острый дефицит материнского внимания в детстве, это неадекватная самооценка, гиперчувствительность, сложности в установлении границ, неумение говорить "нет", склонность угождать другим, принятие чужих установок и убеждений, боязнь вступать в споры.

Видео дня

Также один из факторов, влияющих на искаженное восприятие реальности дочерьми, подвергшимися материнскому абьюзу, является общественная конвенция. Это – классическая ситуация, когда взрослая дочь начинает испытывать чувство вины из-за того, что ее отношения с матерью не сложились, а та стареет и нуждается в помощи.

Кроме того, в абьюзивных отношениях с матерью у дочери формируются разные типы привязанности. Их может быть три: тревожный, избегающе-отвергающий и тревожно-избегающий. Первый, когда матери в детстве подвергали своих дочерей жесткой критике и обесценивали любые заслуги. Тревожно-избегающий тип заключается в боязни привязанности к кому-либо, чтобы не поставить себя под удар. А избегающе-отвергающая личность испытывает схожие эмоции, которые эффектно прикрывает броней, говоря, что "семья и дети – это для посредственных, а мне нужно делать карьеру и завоевывать мир".

Однако все эти три типа объединяет одно: они проявляются как механизм приспособления, чтобы минимизировать страдания ребенка, чьи ожидания относительно родителей не оправдались. И очень сильно мешают жить полноценной жизнью.

Дети, которых критиковали их же матери, не воспринимают малейшей иронии, так как считают это попыткой унизить и предательством. Поэтому им очень сложно найти в обществе людей, которым можно поистине доверять и быть счастливыми.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как разрешить извечный конфликт "дочки-матери".