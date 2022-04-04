Комаровский назвал главные ошибки родителей, чьи дети пострадали от войны

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что главные ошибки родителей, чьи дети пострадали от развязавшейся войны в Украине, это когда взрослые пытаются лечить успокоительными лекарствами, когда ограждают их от окружения со сверстниками, а также, когда не говорят с ними по-взрослому. Он отметил, что маленькие украинцы чувствуют "своих взрослых" и становятся такими же.

Соответствующее видео, в котором Комаровский рассказал об ошибках, появилось на его YouTube-канале. Телеведущий подчеркнул, что он не является детским психологом, а лишь высказал свое мнение, к которому родители могут прислушаться или нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мне много задают вопросов о детях на войне: как его успокоить, как выехать, что делать, когда ребенок перестанет кричать и плакать по ночам и так далее. Главное – детская психика более вариабельна, устойчива к стрессам эмоциональным, чем психика взрослого. Ребенок очень быстро, условно говоря, заводится, впадает в непонятное физическое состояние, но когда проходит стрессовое воздействие, когда наступает тишина, то ребенок и восстанавливается намного быстрее, чем взрослый", – сказал он.

Видео дня

Комаровский: "Не пытайтесь лечить детей успокаивающими лекарствами – это не работает".

Он отметил, что попытки лечить успокаивающими препаратами увеличивает риск травматизма. По его мнению, дети сами определяют для себя свое состояние, наличие или отсутствие страха, наблюдая за поведением взрослых.

"Когда начинают рассказывать: "У меня есть валерьянка" или говорят, что есть лекарство на травках, пустырнике – это не поможет. Дети определяют наличие или отсутствие страха. Если есть риск, то дети принимают решение об опасности и реакцию на эту опасность, наблюдая за поведением взрослых.

Именно то, как будет протекать посттравматический период у ребенка, после воздействия стресса и опасности, зависит на 99% от того, как будут себя вести взрослые рядом. Если рядом перепуганная, рыдающая мама, то ребенок будет перепуганным и рыдающим, и уже никакая терапия не сработает", – сказал телеведущий.

Врач подчеркнул, что необходимо окружить ребенка "безопасным", спокойным взрослым, способным держать себя в руках, добавив, что нельзя сказать "не плачь", но продолжать самому рыдать самому.

Комаровский: "Используйте любой момент, чтобы ребенок попал в окружение педагогов и не перепуганных детей".

По его словам, родители часто совершаю ошибку, когда отказываются от эмиграции в безопасные места, где ребенок может находиться в детском коллективе с аниматорами или педагогами.

"Вы не отдаете ребенка в детский коллектив и говорите: "Он не знает языка, он там совсем чужой, он никому там не нужен, пусть лучше будет со мной, нам так страшно, мы лучше будем вместе". Чем скорее ребенок оторвется от перепуганного человека с избытком эмоций, чем быстрее ребенок погрузится в среду, где не пережившие стресс дети, тем быстрее он восстановится.

Очень важно – чем больше перепуганных детей собираются в толпе, тем больше они обмениваются негативными эмоциями. Максимальная задача взрослых – разбавить перепуганных детей, теми, которые не перепуганы", – уверен Евгений Комаровский.

Комаровский: "Разговаривайте с детьми по-взрослому".

Врач призвал родителей разговаривать со своими детьми на "взрослом" языке, называя белое – белым, черное – черным. Также он добавил, что нельзя говорить ребенку фразу: "Ничего страшного".

Евгений Комаровский подытожил, что война не самое лучшее время воспитывать детей, но он обратился к тем, кто "сейчас не на войне" призвав воспитывать детей так, чтобы взрослый не был для него диктатором, а стал старшим товарищем.

"Воспитывайте ваших детей так, чтобы вы были старшими товарищами, которые показывают пример, которые знают, что такое хорошо, а что такое плохо. Если вы сказали, что надо "это" сделать, а ребенок не сделал, то это не вы ребенка воспитываете, а это он устанавливает правила игры", – сказал врач.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Евгений Комаровский призвал поддерживать украинский язык, но не "подавлением" русского.

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