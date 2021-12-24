Комаровский призвал поддерживать украинский язык: но не 'подавлением' русского

Врач и телеведущий Евгений Комаровский выразил убеждение, что Украина нуждается в законе о реальной государственной поддержке украинского языка. Но это должно происходить не путем ограничений или "подавлением русского языка".

С таким предложением он выступил в эфире программы "Народ против" с Натальей Влащенко, которая транслировалась на канале "Украина 24". При этом в ходе программы несколько раз попросил не делать из него политика, поскольку эта сфера ему "противна".

По его словам, упомянутый им законодательный акт нужен для того, чтобы в "великолепный дубляж" фильмов, книги, пропаганду и социальные сети вкладывались огромные деньги.

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Налоги для производства такой украиноязычной продукции и контента, считает Комаровский, нужно убрать, но оставить их для рускоязычной.

"Чтобы ваши могли купить учебник на украинском и на русском языке. Но на украинском он будет дешевле... А ограничения должны быть для тех, кто врет, ворует, руку подымает или открывает рот на ребят в погонах, медсестер в поликлиниках", – поделился мнением врач.

Он выразил возмущение тем, что государство "все время лезет в сферу общения граждан".

Перед этим в эфире также затрагивалась тема русификации детей в киевских школах. Шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар отметил, что такая проблема наблюдается по всей стране: до школы дети украиноязычные, как только идут учиться – начинают разговаривать на русском.

"Де-факто пассивная русификация. А Киев – это русскоязычный город и все это знают… Для русскоязычных есть определенные ограничения, но их не унижают", – сказал он на слова врача, призвав не подыгрывать главе РФ Путину, который на последней прессконференции заявил, мол они будут "защищать русскоязычных, которых "щемят".

Комаровский же в программе позже заговорил и о поддержке рускоязычных людей в Украине.

"Я хочу нейтральную, независимую, многонациональную страну, где действительно реализуется Конституция о поддержке русского и других языков национальных меньшинств. Это не просто о свободе высказывания. А там написано слово поддержка", – высказался он.

Отметим: запись программы "Народ против" с Натальей Влащенко доступна на YouTube-канале "Украина 24". Суждения Комаровского об украинском и русском языке можно посмотреть с 15:32 мин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире этой же программы врач Евгений Комаровский поспорил с медицинским экспертом по вопросу вакцинации против COVID-19. Подробнее читайте по ссылке.