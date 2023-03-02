Какой признак может выдать психопата: ученые сделали неожиданное открытие

Наверное, только очень высокие люди никогда не хотели стать хотя бы на несколько сантиметров выше. Но ученые обнаружили, что это желание действительно может быть связано с опасным расстройством психики. Новое исследование показывает, что навязчивое желание подрасти коррелирует со склонностью человека к чертам, известным как "темная триада" – психопатия, нарциссизм и макиавеллизм.

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К такому выводу пришли ученые из Университета Падуи, Италия. Результаты их работы были опубликованы в журнале Personality and Individual Differences.

"Невысоким людям, особенно тем, кто хотел бы быть выше, чаще свойственны черты, которые заставляют их быть более склонными к показному поведению и противоборству, а также заинтересованными во власти", – сказал ведущий автор исследования Петер К. Йонасон. По мнению ученых, таким образом, невысокие люди могут компенсировать нехватку роста.

Как известно, у людей, имеющих психопатические черты, отсутствует эмпатия, они также импульсивны и пренебрегают социальными нормами и правилами. Лицам, склонным к нарциссизму, присущи повышенное чувство собственной важности, уверенность, что им все должны, и потребность в увлечении ими. Макиавеллизм как еще одна часть "темной триады" характеризуется склонностью к манипуляциям, циничностью и нехваткой морали.

По словам Йонасона, подобные черты характера представляют такой большой интерес для ученых из-за представлений, что с их помощью люди могут добиваться статуса, искать себе партнеров и выживать. Эти черты могут оказывать влияние на способность людей конкурировать с другими. При этом "темная триада" не является чем-то одобряемым обществом.

При этом ученые отмечают, что низкий рост чаще провоцирует нарциссизм у мужчин, чем у женщин. Что касается психопатии и макиавеллизма, то здесь существенной разницы между полами не было.

Всего в исследовании приняли 367 взрослых из США. Их попросили заполнить опросник на определение черт "темной триады", чтобы оценить у них уровень психопатии, нарциссизма и макиавеллизма. Исследователи также попросили участников указать свой реальный рост и рассказать, довольны ли они им или хотели бы быть выше.

Обработанные данные показали, что люди с меньшим ростом, которые хотели бы быть крупнее, как правило, чаще демонстрировали признаки психопатии, нарциссизма и макиавеллизма. Авторы исследования предположили, что это может быть связано с эволюционной потребностью выжить как не за счет физических габаритов, так за счет умения психологически влиять на окружающих. Другими словами, если кто-то был физически меньше и слабее, он пытался найти психологическое преимущество, чтобы оказаться в равных условиях с другими.

Исследователи предполагают, что это также могли обеспечивать преимущества в выживании и нахождении пары. Низкорослые мужчины могли требовать уважения, приобретать ресурсы и поражать романтических партнеров своими личностными чертами, например, в то время как невысокие женщины могли использовать обман, чтобы казаться более желанными или получить защиту и ресурсы.

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