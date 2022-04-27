Как жить дальше и справиться с беспомощностью во время войны. Советы психолога

С началом полномасштабной войны РФ против Украины многие украинцы столкнулись с проблемой эмоциональной нестабильности. Часто настрой на победу и борьбу могут резко сменить депрессивные мысли и страх перед будущим. Вопрос "как жить дальше?" и поиск ответа на него приводит к ощущению беспомощности. Психологи рассказали, как с этим справиться.

Эксперт проекта "Расскажи мне" Галина Волошина поделилась в Telegram-канале "Психологическая поддержка" советами, которые помогут побороть чувство апатии и вернуть внутренний самоконтроль. Специалистка отметила, что даже если мы не в силах изменить ситуацию, то свое отношение к ней – можем.

Психолог объясняет, что беспомощность – это состояние, при котором человек не делает никаких шагов для улучшения своего положения. Даже когда он осознает, что изменения необходимы, пассивность и апатия мешают начать действовать.

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Это происходит из-за потери контроля над собственной жизнью, затяжного стресса, уныния, подавленности, разочарования в себе и своих поступках. Кажется, что у вас забрали свободу и вы не в силах на это повлиять.

"Да, сейчас любое состояние является нормой до тех пор, пока оно не мешает человеку нормально функционировать. В состоянии беспомощности личность своей пассивностью и мыслями "Я не вижу смысла что-либо делать, потому что не контролирую свою жизнь и не могу быть уверенной в завтрашнем дне" может навредить сама себе. Война пошатнула и разрушила наше привычное мировоззрение, но мы должны научиться справляться с тем, что не можем контролировать. Я всегда говорю клиентам: "Если вы никак не можете повлиять на ситуацию, то измените свое отношение к ней", – поделилась Галина Волошина.

1. Примите ситуацию такой, какая она есть. Вы не можете ее контролировать, однако можете под нее адаптироваться. Когда вы осознаете, что война – это реалии вашей жизни, то начнете разрабатывать новый алгоритм действий и активно его воплощать.

2. Делайте то, что делали до войны. Обыденные вещи могут стать той самой тонкой ниточкой, связывающей человека с его нормальной жизнью. Возобновите рутину, вернитесь к занятиям спортом или начните им заниматься, покупайте, при возможности, одежду, ходите на маникюр и стрижку. Можно разработать график на день и придерживаться его.

3. Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать. Следите за количеством потраченных усилий, отношением к другим, своими словами и эмоциями, поступками и решениями, тем, как вы заботитесь о себе.

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