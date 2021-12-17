"Мне нужен 25-й час", "Ничего не успеваю", "За что хвататься, не понимаю", "У меня завал\аврал" и т.д. Когда дел накопилась целая гора, а приступить к ним нет никакого желания, воспользуйтесь "помидором".

Это техника, которая помогает управлять временем, была предложена в конце 1980-х годов Франческо Чирилло. Названа она была в честь кухонного таймера в форме помидора. Метод представляет собой равные отрезки времени (20-25 минут), в которые человек концентрируется на выполнении задачи, а после – отдых (5-10 минут). Задачи могут меняться с каждым новым "помидором".

Эта техника так популярна, что у нее появились и другие названия, но принцип остался неизменным. Сейчас существует "Правило 20 минут" - время, которое можно уделить даже самому ненавистному действию, будь то уборка или финансовый отчет.

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Я пользуюсь много лет этой техникой. Реально работающая, поэтому советую.

Но! В эти 20 минут нельзя ни на что другое отвлекаться, ни на мессенджеры, ни на звонки.