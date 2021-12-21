Как сделать правильный выбор и ни о чем не жалеть. 5 советов от психолога

Если перед человеком стоит важный выбор, который может ощутимо повлиять на его жизнь, многим становится сложно брать на себя ответственность. Американская клиническая психолог и доктор философии Мира Бранку уверена, что это нормальная реакция психики, а поможет принять решение сопоставление всех "за" и "против".

В радиопередаче The Lisa Valentine Clark Show сотрудница университета Дьюка (США) рассказала о пяти правилах, с помощью которых можно более ответственно подойти к проблемам. Эти советы помогут не пройти мимо действительно судьбоносных шансов.

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Бранку сравнила возможности с творчеством абстракционистов, которые создают многогранные работы. Каждый человек увидит свои плюсы и минусы принятого решения, как и свои смыслы в замысловатых картинах. Например, для каждого идеальная работа будет разной.

Главное – понять, что именно вы подразумеваете под "правильным решением", и определить четкие критерии. Психолог советует соглашаться на новую возможность, если она удовлетворяет вас хотя бы на 60%.

Когда привычный уклад жизни меняется – в том числе в лучшую сторону – большинство будет обращать внимание даже на незначительные негативные детали. Человек ощущает дискомфорт, когда попадает в новые условия. К этому можно привыкнуть, если не переходить свои базовые границы (потребностей, принципов и так далее).

К примеру, чтобы избежать разочарований при карьерных решениях, Бранку советует расставить приоритеты с помощью четырех пунктов:

удаленность работы от дома;

оплата труда;

тип работы;

занятость.

Если просто сидеть и ждать, скорее всего, ничего не изменится. Психолог отметила, что делать первый шаг на пути к изменениям всегда трудно, но именно так большинство находит хорошую работу, меняет род деятельности или заводит крепкие отношения. Кроме того, такие возможности будут цениться еще больше.

Бранку считает, что организм подает нам сигналы, если мы что-то делаем неправильно. Например, если вы часто испытываете мигрени, сонливость, упадок сил, причина может быть не только в напряженном графике. Это может быть реакцией психики на постоянную неудовлетворенность.

Если причина в работе, обычно состояние приходит в норму после отпуска. Это может быть сигналом того, что пора что-то менять.

Прежде чем бросаться с головой в то, что кажется делом всей жизни, уделите больше времени изучению и начните постепенно. Например, работа мечты может оказаться не такой уж и хорошей. Если начать подрабатывать в этой сфере, не тратя на нее все время, можно представить свои обязанности и все другие нюансы более детально.

Кроме того, стоить помнить: завышенные ожидания в начале пути быстро приведут к разочарованию.

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