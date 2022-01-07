Как правильно флиртовать. Сексолог назвала 10 хитрых трюков, которые точно сработают

На сегодняшний для развития отношений необязательно ходить в кино или ехать с другого конца света. Всемирная сеть сделала свое и существенно упростила любовь на расстоянии. Однако вне зависимости от того, где и как вы встретите свою половинку, главные правила флирта будут в пору.

Британский сексолог Трейси Кокс назвала 10 секретов, которые помогут соблазнить любого мужчину, независимо от места и ситуации – будь это начало отношений с коллегой или долгие годы совместной жизни. Специалист утверждает, что флиртовать может каждый, и перечислила перечень проверенных в этом советов таблоиду Daily Mail.

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В первую очередь, эксперт советует всегда быть в форме. Неважно, встречаетесь вы наяву или через камеру, позаботьтесь о том, чтобы одежда была чистой и аккуратной, а лицо сверкало легким макияжем. Мужчина не должен догадаться, что у вас на это ушли часы, но образ должен тронуть его в самое сердце.

А если на вас будет изысканное нижнее белье, о котором никто и не догадается, то вы 100% покорите свою "цель", так как будете излучать невероятную энергию привлечения.

Сексолог утверждает, что мужчина не останется равнодушной к девушке с чувством юмора. Клоуном эксперт быть не советует, а вот опрокинуть острую шутку будет самое-то. Мужчины любят игривых, но переусердствовать тоже не стоит.

В разговоре с потенциальным бойфрендом важно смотреть в глаза, даже если вашу идиллию нарушает кто-то посторонний. Так вы даете партнеру понять, что важнее его никого нет.

Очень проницательным, кокетливым и уязвимым будет наклон головы и подбор волос набок.

Если ваши чувства достигли пика, и вы ощущаете к представителю противоположного пола сильную тягу, то ускорить развитие отношение можно сконцентрировав взгляд на его губах. А если положить что-то в свой рот, например, соломинку или конец очков, не говоря уже о пальце, то результата ждать практически не придется.

Еще один трюк удачного флирта – волшебное слово "мы". Так вы даете партнеру понять, что он в ваших планах, а значит стоит задуматься.

Поскольку каждому приятно, когда-то кто-то о нас заботится и переживает, то стоит быть любопытным и показать заинтересованность в жизни, хобби, привычках и планах собеседника.

И, конечно, же всегда можно прикусить губу. Такое поведение усиливает сексуальное напряжение у обеих сторон.

Как писал ОBOZREVATEL, ранее эксперты по звездам назвали три знака зодиака, которые привлекут к себе любого другого.