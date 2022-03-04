Как помочь человеку во время шоковой психологической травмы. Карпачев назвал пять шагов

В результате полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля тысячи человек погибли, столько же получили телесные ранения, а некоторые граждане Украины перенесли психологическую травму. Украинский психолог-практик и телеведущий Дмитрий Карпачев рассказал в Instagram, как помочь человеку во время шоковой психологической травмы.

Пострадавший с признаками ШПТ впадает в ступор, выглядит дезориентированным и беспомощным. Окружению нужно не растеряться и выполнить шаги, которые помогут травмированному постепенно вернуться в обычное состояние.

Установка контакта

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Человеку, который спасает другого от шоковой психологической травмы, нужно убедиться, что пострадавший вас видит и слышит. Для этого необходимо побуждать травмированного к взаимодействию. Нужно обратиться со словами: "Кивни, если ты меня слышишь", "Я Дима, а как тебя зовут?", "Я сейчас сожму твою руку, сжимай в ответ мою".

Поддержка

Спасателю нужно показать, что пострадавший не один, что он справится и ему в этом помогут. Стоит сказать человеку с признаками ШПТ: "Я здесь, я рядом", "Ты молодец", "Мы вместе".

Рационализация

Следующим шагом нужно переключить внимание на эмоциональные переживания и активировать рациональное мышление. Пострадавшего нужно назвать на имя и спросить дату рождения, адрес проживания, фамилию, какой сегодня день, что случилось, с кем он был и т.д.

Связь с реальностью

Спасателю следует снизить дезориентацию и растерянность, возвращая человека в реальность. Для этого нужно сделать несколько шагов. Пострадавшему от ШПТ следует сказать: "Рядом взорвался снаряд", "Ты жив", "Сейчас нам нужно идти в укрытие".

Активация автономности

Человеку с психологической травмой нужно вернуть возможность заботиться о себе самостоятельно. Спасателю не стоит делать все вместо пострадавшего, а наоборот – привлекать его к действиям. Требовать налить воды, взять ребенка за руку или застегнуть куртку.

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