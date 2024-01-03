Как поддержать ребенка во время обстрелов и помочь ему справиться со страхом

Воздушная тревога, работа противовоздушной обороны или звуки взрывов могут напугать любого ребенка. Всеукраинская программа ментального здоровья по инициативе Елены Зеленской "Ты как?" поделилась методами, которые могут помочь детям справиться со страхом.

Видео дня

Рекомендации по поведению взрослых в критической ситуации предоставляла детская и семейная психолог Светлана Ройз. Советы опубликовали на странице ресурса в Instagram.

Чтобы поддержать ребенка во время обстрелов и помочь справиться со страхом специалист советует придерживаться определенного алгоритма.

Поддерживать близость

Эксперт рекомендует говорить школьникам фразы вроде "я с тобой", "мы точно справимся", "мы с тобой сейчас в укрытии, мы вместе".

Поддерживать чувства

По словам Ройза, нужно объяснить ребенку, что означает звук воздушной тревоги. К примеру, можно сказать, что его специально сделали таким, чтобы все обращали на него внимание. Психолог подчеркивает, что нужно объяснить ребенку, что он действительно может пугать, однако так становится известно, что военные заметили угрозу и должны ее обезвредить. Они защищают наших граждан.

Объяснить звуки взрывов

Специалист посоветовала сказать детям, что звуки, которые они могут слышать, означают, что работает ПВО и защитники заботятся об их безопасности, сбивая враждебные цели.

Поддержать ребенка

Ройз обращает внимание, что ребенка нужно спросить, испугался ли он и поддержать словами типа: "Это действительно страшно и неприятно. Но ты молодец. Ты так держишься. Я с тобой".

Поддержать действиями

Психолог отмечает, что если у ребенка есть ощущение хотя бы минимального контроля за ситуацией, это помогает ему справиться с тревогой. В таком случае можно предложить кому-то помочь, например, принести воды, или позаботиться о своей игрушке или домашнем животном.

В частности, Ройз советует также воспользоваться некоторыми приемами:

Дыхательные упражнения – вдыхать носом, выдыхать ртом и сопровождать это звуками, которые могли бы развлечь ребенка.

Пускать мыльные пузыри, чтобы стимулировать более медленный выдох.

Петь песен или сдувать что-нибудь с твердой поверхности.

Послушать аудисказки.

Пососать леденец или пожевать сухофрукты.

На каждый громкий звук проговаривать остроумную дразнилку.

Поиграть в "Слоника", который обмахивается ушами – открывать и закрывать их ладонями.

Поиграть в "Насекомых" – "ловить комаров" в укрытии, хлопая ладонями.

Также психолог советует говорить ребенку о том, что он смел и вынослив, тогда, когда угроза уже миновала. В частности, можно поддержать словами: "Все прошло. Мы в безопасности. Ты так держалась или держался. Мы были вместе и справились. Мы молодцы". Она добавляет, что стоит также рассказать ребенку, в каких именно ситуациях он хорошо держался, например дышал, кому-то помогал и тому подобное.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, можно ли забирать ребенка из школьного укрытия во время тревоги и что делать, если оно не соответствует нормам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!