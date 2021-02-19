В начале отношений люди могут проговорить всю ночь напролет. А спустя годы – за весь вечер не проронить ни слова... Как найти баланс и оставаться интересной партнеру по прошествии времени?

БУДЬТЕ ИНТЕРЕСНЫ СЕБЕ. Если вы сомневаетесь в том, что интересны – засомневаются и другие. Не помогут ни заготовленные анекдоты, ни невероятные истории, ни прочий экшен. Потому что внутренний посыл всегда убедительнее любых действий и слов. Поверьте в то, что вы – уникальны, ценны, содержательны. Найдите в прошлом ситуации, заставившие вас в этом усомниться, и проработайте их. Это можно сделать, как со специалистом, так и самостоятельно. У себя на странице в Instagram я делюсь техниками по взращиванию адекватной самооценки.

РАЗВИВАЙТЕСЬ. Ваша внутренняя уверенность в том, что вы – интересная личность, безусловно, важна. Но не менее важно дополнять её реальными действиями. Пробуйте новое. Общайтесь с интересными людьми. Делайте то, что хотели, но не решались. Читайте хорошую литературу. Учитесь. Следите за тенденциями. Детям и подросткам не нужно прилагать усилий, чтобы идти в ногу со временем, схватывая информацию буквально налету. Но с возрастом нейронные связи формируются медленнее, новая информация "заходит" сложнее. Отсюда и ностальгия по, скажем, песням молодости. Музыка не стала хуже. Просто современные направления воспринимаются вашей нервной системой не так, как в 15.

ИНТЕРЕСУЙТЕСЬ ПАРТНЕРОМ. Зацикленные на себе, эгоцентричные люди очень быстро наскучивают. Даже если их будни ярче, чем у Индианы Джонса. А те, кто проявляют искренний интерес к окружающим – вызывают симпатию и желание быть с ними рядом. Как известно, чтобы стать хорошим собеседником – необходимо научиться слушать. Так и здесь: чтобы быть интересной партнеру – научитесь интересоваться им.

ЖИВИТЕ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ. Разумная автономия необходима каждому человеку. Если вы будете посвящать партнера во все свои дела, делиться каждой мыслью и эмоцией, проводить вместе все свободное время – вы впадете в болезненное слияние. Гармоничные же отношения возможно построить только при соблюдении здоровых границ. Да и быть гармоничной личностью можно только сохраняя баланс между личной жизнью, работой, общением с друзьями и родными, хобби, заботой о физическом состоянии, духовностью.

А как вы считаете, что помогает людям с годами не утрачивать интерес друг к другу?

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