Ученые рассказали, как определить сильную женщину по пальцам

Физически более сильными могут быть женщины, у которых безымянный палец длиннее, чем указательный. На эту особенность, как пояснили ученые, еще во время внутриутробного развития влияют половые гормоны.

К таким выводам пришла команда исследователей, проанализировав показатели 125 участниц эксперимента возрастом 19-31 года. Результаты работы были обнародованы в научном журнале Proceedings of the Royal Society B.

Отмечается, что пальцевый индекс (соотношение длины указательного и безымянного пальцев) у мужчин и женщин разный. Обычно у последних указательный палец длиннее и разница между ним и безымянным больше.

Видео дня

Ученые измеряли пальцевый индекс и проверили силу рук женщин. Специалисты выяснили: чем длиннее был безымянный палец женщины, тем крепче был хват руки.

Они пояснили это тем, что больший показатель пренатального тестостерона (мужского гормона, который влияет на развитие плода) связан с большей силой мышц. Указательный палец, который относительно короткий по сравнению с безымянным, указывает, что человек подвергался воздействию большого количества тестостерона в утробе матери.

"Более высокое пренатальное воздействие тестостерона связано с более высокой силой захвата во взрослом возрасте. Ранее это было установлено в отношении мужчин, и теперь мы можем говорить о том же механизме касательно женщин", – сказала MailOnline автор исследования Катрин Шефер.

При этом слабую силу рук эксперты связали с повышенным риском развития сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, хронической обструктивной болезнью легких и другими болезней.

Как писал OBOZREVATEL, украинская физиолог, кандидат биологических наук Виктория Кравченко ранее заявила, что на выбор женщиной своего партнера влияет то, в какой фазе менструального цикла она находится. Она отметила, что период овуляции – не лучшее время для поиска второй половинки.