Как научиться легко просыпаться по утрам. 4 эффективных совета

Прощание с теплой и мягкой постелью по утрам для многих людей равноценно жестокой пытке. Особенно остро это ощущается в зимнюю пору, когда за окном непривлекательная морозная погода и отсутствие солнечного света. Если же придерживаться 4 простых правил, можно с легкостью переквалифицироваться из "совы" в "жаворонка" и встречать каждый новый день с бодростью и энергией.

Советами для любителей поваляться в кровати до обеда поделился женский журнал Harper's Bazaar. Специалисты рекомендуют обратить внимание на мелодию будильника и выработать привычку делать вечерние ритуалы.

Мелодия будильника

Видео дня

От звуков, которые вы слышите ранним утром, напрямую зависит ваше состояние в течении всего дня. Громкие звонки, звуки радаров и сирен – это раздражители, которые может и помогут быстро подняться с кровати, однако не избавят вас от чувства сонливости и желания вернуться под одеяло. Для комфортного пробуждения выберите спокойную, медленную и не сильно громкую мелодию.

Гигиена сна и вечерние ритуалы

Хорошее самочувствие утром зависит не только от продолжительности сна, но и от его качества. На этот фактор влияют ваши полезные привычки перед сном. К примеру, ежедневный душ в конце дня и чистка зубов могут стать сигналом организму, что скоро пора "отправляться на боковую". Не пейте на ночь кофе, спите без света и ночников, а также откажитесь от соцсетей в кровати – гаджеты мешают засыпать быстро и вовремя.

Режим сна

Один из ключевых советов – ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Выходные, к слову, в этом правиле не исключение. Систематический график способствует более быстрому засыпанию, улучшит качество сна и стабилизирует уровень энергии по утрам.

Продолжительность сна

Не придумали еще волшебного напитка или таблетки, которая спасала бы от сонливости по утрам. Единственный способ предотвратить ее – выспаться. Взрослому человеку достаточно 8-9 часов ежедневно.

Ранее OBOZREVATEL писал о проверенном способе, как уснуть за две минуты. Этот метод используют солдаты в армии.