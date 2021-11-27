Как быстро запоминать информацию:10 самых эффективных методов

В современном мире человеку приходится удерживать в голове массу важной информации: имена, пин-коды, номера телефонов, рабочие сведенья и прочее. Чтобы ничего не потерять и "не сломать биологическую карту памяти", необходимо тренировать мозг.

В сети можно найти массу методик, которые специалисты рекомендуют для развития навыков запоминания. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с теми, которые, по нашему мнению, являются самыми эффективными и заслуживает вашего внимания.

1. Объясняйте своими словами

Выучив новую информацию, попытайтесь рассказать ее другому человеку без подсказок из источника. Если рядом нет "свободных ушей", проговорите материал перед зеркалом. Вспоминая текст, вы связываете его с личными знаниями и опытом. В результате, информация усваивается лучше.

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2. Задавайте вопросы и давайте оценку

Когда новая информация уже изучена, задайте себе вопросы по материалу и постарайтесь на них ответить, не подсматривая в учебник или открытое окно браузера. Помимо этого, оцените собственные знания. Проанализируйте, все ли данные вы хорошо усвоили, а над какими моментами стоит поработать усерднее.

Исследователи из Гарвардской школы бизнеса обнаружили, что всего лишь 15 минут, потраченные в конце рабочего дня на то, чтобы записать свои наблюдения и замечания, увеличивают производительность на 23%.

3. Откажитесь от подсказок

Бывало такое, что на языке вертится нужное слово, но вы не можете его вспомнить? Или в голове затерялась важная дата, имя, номер? Не бегите за подсказкой в Интернет – поищите разгадку в голове. А если вы готовитесь к экзамену, то ответы на все вопросы тоже ищите самостоятельно. Информация запомнится быстрее и качественнее, если вы найдете ее сами, а не узнаете от кого-то другого.

4. Репетируйте

Развития памяти – это как постановка театрального представления. И в первом, и во втором случае очень важно делать генеральный прогон. Когда прочитаете нужный текст, по памяти выпишите тезисы из него на листок бумаги. Это и есть ваша репетиция. Потом сверьте свои записи с оригинальном. Ничего не забыли? Если есть недочеты, то поработайте над ними.

5. Играйте в ассоциации

Знаменитый метод развития памяти, который часто забывают применять. Ваша фантазия – ключ к успеху. Чтобы ассоциативные связи получились крепкими и долговечными, можно использовать правило пяти пальцев. К каждому пальцу привязывается своя ассоциация, наполненная тем или иным содержанием. Запомнить сложную терминологию будет куда легче, если придумать для нее созвучное слово.

6. Повторение – мать учения

Выучить английский за полгода невозможно? Вы недооцениваете свой мозг. Его можно запрограммировать, настроив на интенсивное запоминание. Но для качественной работы важно регулярно повторять пройденный материал.

Используйте определённые временные интервалы для наилучшего запоминания: повторите материал сразу после обучения, затем через 15–20 минут, через 6–8 часов (лучше перед сном) и последний раз — через неделю.

7. Чередуйте задачи

Авторы книги "Запомнить все" выделяют такое понятие как интерливинг. Они утверждают, что изучить какой-то предмет будет легче, если переключаться с одной задачи или темы на другую.

8. Сокращение, рифмы, картинки

Этот метод можно было бы объединить с ассоциациями, но мы уверенны, что он заслуживает отдельного внимания. Если говорить о мнемонических техниках запоминания, то в их основе лежит визуализация –образное конспектирование, во время которого абстрактные понятия получают визуальные, аудиальные или кинестетические воплощения в памяти. Простыми словами, вспоминая тот или иной материал, в вашей голове всплывают определенные картинки.

9. Метод австралийских аборигенов

Этот способ также может напомнить вам игру в ассоциации. Австралийские аборигены для запоминания новой информации используют оригинальный подход, заключающийся в сочинении рассказа, который описывает флору, фауну и географические особенности местности.

Объясним его эффективность на реальном примере. В журнале PLOS ONE описали эксперимент, который проводили со студентами-медиками. Им необходимо было запомнить список из 20 англоязычных названий бабочек (например, hairstreak, patch, admiral, copper и т.д.). Испытуемых отвели в сад, где каждый из них сочинил историю, с использованием нужных терминов. В своем рассказе студенты описывали элементы сада (камни, растения, лавочки), но связывали их с названием бабочек. Это помогло участникам эксперимента справится с поставленной задачей.

10. Настройтесь на оптимизм

Используйте только позитивные утверждения, программируя свой мозг на работу и результат. Вместо "Мне никогда этого не выучить", повторяйте себе: "Я смогу! Я запомню!". Отнеситесь к этому правилу также серьезно, как и к предыдущим. Порой, неправильный настрой способен кардинально повернуть ситуацию не в ваш сторону.

Ранее OBOZREVATEL писал про правило 10 минут. Оно заключается в том, что человек уговаривает себя заниматься определенной задачей ровно отведенное тому время, а после принимает решение, продолжать или нет. Про его эффективность читайте в нашем материале.