Как быстро успокоиться и уснуть за 10 минут: японский метод, который действительно работает

Чтобы чувствовать себя здоровым, медики рекомендуют спать не менее семи часов в сутки. Без сна человек способен прожить не более семи суток, однако проблемы со здоровьем начнутся гораздо раньше.

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Когда быстро уснуть не получается, многие принимают снотворное. Но есть еще один способ, который позволяет побороть бессонницу без лекарств – так называемый японский метод. В чем его суть, рассказывает OBOZREVATEL.

В чем суть японского метода

Если быстро заснуть не получается, подсчеты овец или других животных вряд ли помогут: в таком случае мозг концентрируется на задаче и просыпается.

Особенность японского метода заключается в том, что он позволяет уснуть всего за несколько минут. Он также считается более безопасным, чем прием медикаментов, и даже полезным, особенно для тех, кто страдает от головных болей.

Японский метод аналогичен укачиванию ребенка – только в данном случае вы укачиваете сами себя.

Как быстро заснуть по японскому методу

Если мучит бессонница, расстелите кровать, но не ложитесь сразу. Сначала сядьте на ее край так, чтобы вам было удобно. Затем нужно несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть, чтобы стабилизировать пульс.

Затем закройте глаза. Можно надеть маску, если вы привыкли спать в ней.

После начните медленно крутить головой из стороны в сторону, будто отказываетесь от чего-то. Необходимо сделать 100-150 повторений.

Когда почувствуете легкое головокружение (благодаря резкому приливу крови к голове и более интенсивном поступлении кислорода), можно ложиться спать.

Как показывает практика, сон приходит очень скоро.

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