Известный психотерапевт объяснил, почему категорически нельзя начинать утро с плохих новостей и фото войны

Ночью были обстрелы, погибли много людей, разрушены больницы… Такие реалии мы видим, к сожалению, ежедневно с начала полномасштабной войны в Украине. Однако врачи советуют не начинать день с плохих новостей, ведь это вредит здоровью.

Украинский психиатр и доктор медицинских наук Олег Чабан на Youtube-канале "Говорит Суханов" советует не читать с утра негативные новости. И не подкреплять эту ужасную картину фотографиями с фронта или мест обстрелов.

"Google провел исследование, что будет, если вы начинаете свое утро с плохих новостей. Опрошено было более 10 тысяч человек. Оказалось, что анализ их поведения в течение дня носит очень специфический характер. Человек, стартовавший с плохих новостей (штурмы, бомбардировки, разрушения), интуитивно подыскивает плохие новости в течение дня. То есть, сразу на старте вы запускаете программу какой-то опасности", – сказал Олег Чабан.

И эта программа продолжает управлять нами и дальше. Не осознавая этого, мы накапливаем этот негатив. Вы садитесь в автомобиль и автоматически начинаете фиксироваться на радио новостях, которые начинаются с информации с линии фронта, обстрелов, движения ракет и т.д. Пришли на работу и начинаем делиться с коллегами этими новостями, а также расспрашивать их: где ты пересидел тревогу, а что было с тобой в четыре утра, а куда ты детей отвел? То есть, мы дальше развиваем эту же тему", – продолжил психотерапевт.

Олег Чабан также подчеркнул, что еще большую загрузку нашему сознанию дают фотографии войны. Часто негативные новости еще закрепляем снимками. А фотографии гораздо быстрее действуют на сознание, чем прочитанная информация. И на вечер мы привозим домой огромный КамАЗ, грузовик, наполненный плохими новостями", – говорит врач.

Психотерапевт сказал, что этот груз негативной информации оказывает существенное влияние на наше физическое и психологическое здоровье. Ведь информация оказывает огромное влияние на нашу жизнь и восприятие реальности. Поэтому он советует начинать день с позитивных мыслей и новостей.

"У меня есть фраза, которая очень нравится моим пациентам. Я всегда говорю, что о твоем настроении утром не думает никто, так что подумай сам о нем!" – отмечает врач.

Ранее OBOZ.UA уже давал советы украинского психолога, как защитить свой организм от негативного влияния плохих новостей.

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