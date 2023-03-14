Используют все родители: какие фразы нельзя говорить ребенку, когда он плачет

Детский плач – не самый приятный звук в мире, это правда. И раздражаться из-за него нормально. Но любой взрослый человек должен понимать, что ребенку в ситуации, когда он плачет, гораздо труднее. Он не может справиться со своими эмоциями и становится очень уязвимым. Если сказать ему в этот момент что-то обесценивающее или отнестись к его эмоциям без должного уважения, а тем более поступать так регулярно, это может нанести ему ощутимую травму.

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Именно поэтому психологи советуют родителям и просто взрослым обращать внимание на то, что они говорят ребенку, когда он плачет. OBOZREVATEL публикует список фраз, которые ни в коем случае произносить в такой ситуации нельзя.

Перестань плакать

Это взрослый человек с полностью сложившейся психикой может взять свои эмоции под контроль и прекратить плач. И это не всегда. Ребенок же находится в столь сильной фрустрации, что теряет равновесие. Лучшее, что вы можете сделать в этот момент, продемонстрировать малышу свою поддержку и расспросить, что его так расстроило. При этом вы научите ребенка не вытеснять эмоции, а разбираться в собственных чувствах.

А этот ребенок не плачет

Вообще, воспитание методом сравнения детей между собой – очень плохая практика. Она формирует у человека нездоровую самооценку. К тому же, приучает не выстраивать отношения с другими людьми, а конкурировать с ними. Плачущему ребенку нужна дополнительная поддержка, а не ощущение собственной ничтожности вдобавок к тому, что заставило его расплакаться.

Не позорь меня

Не стоит формировать у ребенка представление, что проявление эмоций – это позорное занятие и лучше скрыть свою естественную реакцию. Подавленные чувства ведут к значительным проблемам со здоровьем – психическим и не только – в будущем. К тому же такая фраза может приучить ребенка к тому, что чувства взрослых значительно важнее его собственных, а это плохо влияет на самооценку.

Если ты продолжишь плакать, то…

Плачущий ребенок и так чем-то изрядно напуган или расстроен. Угрозы этого точно не поправят. Возможно от страха малыш и перестанет плакать, но это не точно. Обещания отдать ребенка другому человеку или подвергнуть его каким-либо наказаниям за естественную реакцию, опять же, формируют нездоровую привычку подавлять эмоции. И при этом подрывают у маленького человека доверие ко взрослым.

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