Инструкция для мужчин. Психолог Дмитрий Карпачев назвал 12 способов сделать женщину счастливой

Украинский психолог и телеведущий Дмитрий Карпачев опросил женщин, чтобы выявить их "боли" в отношениях. На базе полученных комментариев. эксперт дал 12 советов, как улучшить отношения в семье и назвал их "инструкцией для мужчин".

Список главных претензий представительниц прекрасного пола он опубликовал в своем Instagram. По словам ведущего социальной программы "Один за всех" (СТБ), его подписчицы постоянно жалуются на проблемы в отношениях (чтобы посмотреть фото доскролльте до конца страницы).

Не делай из женщины "собственность"

Многие мужчины грешат тем, что относятся к своей второй половинке, как к бесправному человеку. Однако никому не нравится, когда к его желаниям не проявляют уважения и понимания.

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Следи за обещаниями

Нарушив слово один или два раза, можно навсегда потерять доверие женщины и ее уверенность в будущих обещаниях. "Если не можешь сделать, то не обещай. Если пообещал – сделай", – написал Карпачев.

Не будь безразличным

Психолог посоветовал чаще интересоваться проблемами и переживаниями избранницы, чтобы дать ей ощущение своего внимания.

Забудь об агрессии и грубости

Принято считать, что влюбленные ищут в партнере опору и поддержку, однако ощущение безопасности быстро исчезает, если периодически наблюдать за агрессией в свою сторону. Эксперт подчеркнул, что подобное поведение уместно в компании других мужчин, но не наедине с женщиной.

Не пытаться самоутвердиться за счет другого человека

Многие женщины пожаловались телеведущему на оскорбительные замечания и насмешки своих партнеров. Такое поведение свойственно людям, которые пытаются самоутвердиться в социуме, акцентируя внимание на недостатках партнера, что не свойственно здоровым отношениям.

Цени и помогай

Почему-то, множество мужчин до сих пор считают, что стирка, готовка, уход за детьми и уборка – легкая ежедневная работа, которая не забирает силы. Однако такое отношение к труду и отсутствие помощи оскорбляет хозяек и матерей. Психолог посоветовал взять на себя часть домашних обязанностей, что в будущем позволит наслаждаться лаской и благодарностью женщины.

Не стой на месте

Карпачев передал слова представительниц прекрасного пола, утверждающих, что их мужчины не проявляют инициативу и отказываются расти как личность. С такими людьми обычно не интересно развиваться, поэтому отношения превращаются во что-то скучное и бесцельное.

Не забывай о внимании

Проблема, с которой часто сталкиваются женщины – отсутствие внимания, комплиментов, подарков, цветов и т.д. В будущем она может стать причиной громких скандалов, подозрений и низкой самооценки, что окажет негативное влияние на взаимоотношения влюбленных.

Не лги и не изменяй

Даже стойкое доверие может пошатнуться от одной лжи, а тем более измены. Любая правда лучше того, чтобы почувствовать себя обманутой, считают женщины.

Будь щедрым, добрым и уверенным в себе

Многие комментаторы подчеркнули, что именно эти качества свойственны "настоящим" мужчинам.

Внимательно слушай и старайся услышать

Многие пары сталкиваются с бездной недоразумения между ними из-за того, что один, или даже оба партнера не желают слышать друг друга. Однако упрямство в этой ситуации не решит проблему, а только сделает больно тому, кто первым пошел на диалог.

Помогай и поддерживай

Дмитрий Карпачев утверждает, что многим самостоятельным и уверенным в своих силах женщинам тоже иногда хочется почувствовать себя "маленькой девочкой". Это поможет ненадолго перезагрузиться и набраться сил перед новыми свершениями.

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