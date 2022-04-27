Это ритуал или послание. Психолог объяснила, почему российские военные оставляли свои фекалии на кроватях украинцев

Украинский психолог Марина Зубрицкая объяснила, что неожиданные "сюрпризы", которые российские военные оставляют в домах украинцев, являются не просто естественным испорожнением, а настоящим "ритуалом" или "посланием". По мнению эксперта, свои фекалии вне туалета оккупанты оставляют из-за страха и желания показать "контроль" над территорией.

Это отдаленно похоже на поведение детей, желающих навредить или отомстить взрослым. Такой комментарий психолог дала журналистам "ТСН" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Первое, что приходит в голову, – это запугивание. Дети в возрасте до трех лет могут играть калом, пачкать им все вокруг, какать-писать в запретных для этого местах и т. д. в бессознательном желании напугать взрослых, как-то найти на них, больших и грозных, управу", – объяснила Марина Зубрицкая.

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По ее словам, обычно из-за такого поведения психологи задумываются, не хочет ли малыш своими действиями за что-нибудь отомстить взрослым, или их запугать.

Однако одним из наиболее вероятных вариантов эксперт назвала страх российских солдат. Она предположила, что они чувствовали себя брошенными и атакованными в Украине, а также могли чувствовать зависть, наблюдая за тем, как живут хозяева квартир и домов.

"Они бессознательно выбрали такую форму контроля окружения. Отвращение – сильная эмоция. С ее помощью можно результативно деморализовать людей, лишать их обычного желания трогать тебя или связываться. Так можно устанавливать "свою повестку дня", – говорится в комментарии.

Психолог добавила, что в головах захватчиков – чем отвратительнее и ужаснее действо, тем сильнее они чувствуют контроль над ситуацией и территорией.

"Если я способен растереть собственные фекалии по стенам, значит, ты должен понимать, с каким сумасшедшим чуваком имеешь дело, понимать и бояться", – подытожила она.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что шеф-редактор "Орла и Решки" Маша Суша также поделилась фотографиями своего разрушенного дома в Ирпене. По ее словам, россияне "изнасиловали дом, об*ссали, растерли г*вно по полу" и поломали то, что не удалось вынести.