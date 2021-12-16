Эксперты по этикету назвали слова, которые нельзя говорить на свадьбе и похоронах

Довольно часто, на событиях насыщенных эмоциями, как позитивными, так и негативными, люди сначала говорят, а лишь потом думают о сказанном. Например, некоторые слова, которыми вы хотите утешить скорбящего на похоронах человека, могут лишь усилить его боль и горе. И даже на радостных праздниках, таких как свадьба, есть риск сказать совершенно неуместные фразы.

Как не попасть в неловкое положение из-за своего языка, рассказал эксперт по этикету Август Эббот изданию BestLife. Он рекомендует не желать молодоженам удачи, а людям, которые потеряли близкого человека, не говорить: "Я знаю, что вы чувствуете".

1. "Надеюсь, это продлится долго". Такая фраза, по мнению Августа Эббота, абсолютно неуместна на свадьбе, а если вы ее произнесете во время поздравления, то покажетесь грубым и невоспитанным в глазах гостей. Выражая свои надежды на способность брака "продержаться как можно дольше", вы подвергаете сомнению его прочность, а следовательно и искренность чувств влюбленных.

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2. "Желаю удачи". Эта фраза является традицией, уходящей корнями в далекое прошлое. Много лет назад на свадьбах поздравляли лишь жениха, желая ему добра и процветания. Невесте же говорили сухое "удачи", поскольку она ей была необходима для того, чтобы попытаться приручить своего мужчину. В 21 веке это будет скорее считаться моветоном, чем уместным тостом. Куда приятнее молодоженам будет услышать: "Желаю красивой совместной жизни".

3. Советы некстати. Даже тетя Валя и дядя Толя, которые прожили 40 лет в браке, не должны рассказывать жениху и невесте о секретах своей долгой совместной жизни. Лучше проявить мудрость и пожелать молодым познать весь вкус семейных будней самостоятельно. Однако, если новоиспеченные муж и жена сами просят совета, не отказывайте им в просьбе.

1. "Я знаю, что вы чувствуете". Казалось бы, довольно распространенная фраза на похоронах. Но именно она является запретной. Так вы обесцениваете горе скорбящего. Каждый из нас испытывает чувства и эмоции по-своему. Как не существует одинаковых снежинок, так и человек уникален в любых своих проявлениях. Поэтому, что на самом деле творится на душе у скорбящего может знать только он.

2. Делитесь личным опытом, только если вас попросили. Бывает, что человеку, который потерял родственника или любимого, непонятно, как справиться с горем и жить дальше. Ему хочется услышать ответа от посторонних и он просит совета. Если же вам такого предложения не поступало, то будет уместнее промолчать.

3. Физический контакт не всегда необходим. Прикосновение к плечу, искренние объятия или обмен историями до тех пор, пока оба не начнете рыдать – все это здорово, уверен Эббот. Однако он рекомендует спрашивать человека, которого вы собрались обнять, необходимо ли ему это сейчас.

4. Не бойтесь показать эмоции. Эбботт советует присутствующим на похоронах открыто выражать свое горе и побуждать других скорбящих сделать то же самое, не опасаясь осуждения. "Что вредно, так это притворяться, что вам не больно или извиняться за то, что вы показываете свои чувства", – подчеркнул эксперт.

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