Три красных флажка на первом свидании, которые сигнализируют о неминуемом разрыве

Практически на первом свидании с новым партнером можно понять, есть ли смысл развивать отношения, или их лучше сразу разорвать. Некоторые фразы и разговоры говорят о неминуемом разрыве и разочаровании в любви.

Американский психотерапевт и экспертом по отношениям Кейтлин Кантор в издании Psychology Today заявила, что разговоры о сексе, бывшей возлюбленной или о вашем совместном будущем – это плохой знак. Если вы их услышали, то стоит быть готовыми к боли. Либо же остановить отношения тут и сейчас.

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Разговор о сексе. Секс – это привилегия. Прежде, чем говорить об интиме, мужчина должен его заслужить – завоевать сердце своей партнерши любовью и заботой. Также эксперт отмечает, что разговоры о сексе с малознакомыми людьми звучат развратно и неэтично.

Разговоры о своих бывших. Воспоминания о бывших, в каком бы ключе они не звучали, отпугивают новые знакомства. Мужчину не интересуют ваши отношения и работа над ними. Также на первом свидании это говорит об отсутствии планов на новые отношения или неготовности к ним.

Разговоры о вашем совместном будущем. Это как любовная бомбардировка. Построение совместного будущего на первом свидании свидетельствует о том, что мужчина уже создал идеал вас и не сможет смириться, если что-то пойдет не так, не по его плану.

Психотерапевт советует быть бдительными еще в начале отношений и расторгать их по первым тревожным признакам, чтобы спасти себя от еще большей боли и разочарования.

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