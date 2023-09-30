Что за психологический трюк 'дверь в лицо', или Как убедить человека сделать то, что вы хотите

"Дверь в лицо" – метод, когда вы получаете желаемое с помощью определенной психологической манипуляции. Он состоит в том, чтобы заставить человека сделать что-то, что выгодно вам, но совершенно невыгодно ему самому, проведя его сквозь воронку малопривлекательных предложений.

Впервые об этой методике рассказал американский психолог Роберт Чалдини в своей книге "Психология влияния". Прием он пережил на собственном опыте, когда на улице к нему обратился мальчик, предложивший купить билеты на событие за 5 долларов. Это психологу было совсем не нужно, поэтому он отказался. Но мальчик сразу предложил ему шоколадки всего по 1 доллару за штуку. Когда Чалдини пришел в себя, он стоял на улице с двумя шоколадками в руках, хотя сам шоколад не любил, а юного продавца и следа не было.

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Суть приема состоит в том, что люди склонны идти на уступки и соглашаться с не самым приятным для себя предложением, если оно поступило сразу после еще более неприглядной просьбы. Люди испытывают чувство вины за отказ – по сути они захлопнули дверь перед просящим. Это заставляет соглашаться на следующую просьбу.

Особенно эффективно методика действует на близких людях, с которыми уже установлены достаточно тесные отношения. Но используют этот приём и на работе, и в личной жизни. Однако следует помнить, что это манипуляция. Использовать ее или нет – решать только вам.

К примеру, вы хотите получить новый проект на работе, расширить зону ответственности в рамках своей должности. Понимаете, что ваша просьба не столь очевидна, чтобы руководитель ответил согласием, и внезапно выдвигаете себя на позицию старшего менеджера, например. Скорее всего, вы получите отказ, потому что просьба звучит неожиданно, и руководитель, скорее всего, об этом не думал, и здесь наступает тот же момент для манипуляции – вы предлагаете отдать вам новый проект и проявить себя в нем. Шансы на подобное "получение" растут.

Аналогичный пример часто работает в семье. Когда жена заявляет о том, что ей совершенно необходима поездка на экзотические острова, а по факту хочет получить новый смартфон.

Однако следует помнить, что любые подобные практики остаются манипулятивными. И человек все равно понимает, что им пытались управлять, это оставляет осадок. Во-первых, в следующий раз может не сработать, во-вторых никто не любит манипуляторов.

Для эффективного достижения собственных целей лучше улучшать навыки коммуникаций, учиться быть убедительным и мотивировать людей приобщаться к вашим идеям и проектам.

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