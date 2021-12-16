Что такое правило трех минут и почему его нужно знать всем родителям

Задумывались ли вы, мамы и папы, сколько времени ежедневно уделяете своему ребенку? Уберите из списка, готовку, стирку, купание и выполнение уроков. Сколько получится? Психологи уверены, что каждому родителю необходимо всего три минуты, которые могут оказаться для малыша самыми важными за целый день.

О правиле трех минут рассказала практикующий психолог Наталия Сиротич изданию "Украинская правда". Эксперт уверена, что оно поможет сохранить расположение ребенка к родителям даже в проблемный переходный период.

Правило заключается в том, чтобы ежедневно встречать своего ребенка так, будто вы не виделись целую вечность. Пускай вы всего на пять минут отлучились в магазин через дорогу. По возвращению домой важно обнять дитя, спуститься на уровень его глаз и разузнать все, что произошло с ним за время вашей разлуки. Уделите на это всего три минуты, признайтесь, что соскучились и детально расспросите его обо всем.

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Особенно важно придерживаться такого совета, забирая ребенка из детского сада, встречая со школы или возвращаясь к нему после рабочего дня.

"Обычно все, чем с вами хочет поделиться ребенок, он "выдает" в первые минуты встречи, именно в этом заключается важность не упустить момент. Приходя с работы, сразу обращайте внимание на ребенка. Разуваетесь и бегите к нему. Потом уже отправитесь ужинать и смотреть новости. Иногда несколько минут душевной беседы значат для малыша гораздо больше, чем целый день, проведенный с вами вместе, если мыслями в это время вы были где-нибудь, но не с ним", – уточнила психолог.

Для детей понятие "время вместе" – это смотреть в глаза маме или папе, когда родители садятся рядом, откладывают мобильные телефоны, "отключают" мысли о сотнях своих проблем и совсем не отвлекаются на посторонние дела.

Что произойдет, если не придерживаться правила? Все зависит от характера ребенка. Одни дети таким образом будут закрываться от родителей, считая, что взрослым не интересна их жизнь. В будущем (подростковом возрасте) сын или дочь начнут умалчивать действительно очень важную информацию от мамы и папы.

Есть и обратный эффект – ребенок не выговорится и будет болтать весь вечер. Для уставших родителей его лепетание станет фоновым звуком, на который они не будут обращать внимания, занимаясь своими домашними делами. Из-за этого есть большой риск не услышать важных деталей, а в будущем потерять связь с чадом.

Не воспринимайте правило буквально. Вам не нужно заводить таймер и ждать пока истекут последние секунды. Суть заключается в том, чтобы поговорить с ребенком о его дне в самые первые минуты встречи. Помните, что необходимо расположиться на одном уровне глаз с малышом: опуститься на колени или сесть на диван. Главное – смотреть прямо в глаза.

Еще некоторые важные рекомендации:

1. Занимайтесь тем, что интересно вам обоим. Найдите общие интересы и старайтесь уделять этому хотя бы один день в неделю. Например, готовьте совместно десерты или катайтесь на велосипедах.

2. Дайте ребенку понять, что он может вам довериться. Для этого нужно слышать и слушать все, что говорит вам малыш. Практикуйте активное слушанье: повторяйте услышанную от него информацию, чтобы убедиться, что все правильно поняли, задавайте уточняющие вопросы, проявляйте живой интерес.

3. Не переигрывайте. Как и в любом деле важно не переборщить. Не демонстрируйте ложный восторг, а постарайтесь смягчать сильные эмоции.

4. Возвращайтесь к разговорам через время. Так вы даете понять детям, что помните, о чем говорили с ними.

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