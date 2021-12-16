Что такое правило трех минут и почему его нужно знать всем родителям

Анна Кравчук
Психология
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Что такое правило трех минут и почему его нужно знать всем родителям

Задумывались ли вы, мамы и папы, сколько времени ежедневно уделяете своему ребенку? Уберите из списка, готовку, стирку, купание и выполнение уроков. Сколько получится? Психологи уверены, что каждому родителю необходимо всего три минуты, которые могут оказаться для малыша самыми важными за целый день.

О правиле трех минут рассказала практикующий психолог Наталия Сиротич изданию "Украинская правда". Эксперт уверена, что оно поможет сохранить расположение ребенка к родителям даже в проблемный переходный период.

Правило заключается в том, чтобы ежедневно встречать своего ребенка так, будто вы не виделись целую вечность. Пускай вы всего на пять минут отлучились в магазин через дорогу. По возвращению домой важно обнять дитя, спуститься на уровень его глаз и разузнать все, что произошло с ним за время вашей разлуки. Уделите на это всего три минуты, признайтесь, что соскучились и детально расспросите его обо всем.

Видео дня

Особенно важно придерживаться такого совета, забирая ребенка из детского сада, встречая со школы или возвращаясь к нему после рабочего дня.

Говорите ребенку при встрече, как сильно скучали за ним

"Обычно все, чем с вами хочет поделиться ребенок, он "выдает" в первые минуты встречи, именно в этом заключается важность не упустить момент. Приходя с работы, сразу обращайте внимание на ребенка. Разуваетесь и бегите к нему. Потом уже отправитесь ужинать и смотреть новости. Иногда несколько минут душевной беседы значат для малыша гораздо больше, чем целый день, проведенный с вами вместе, если мыслями в это время вы были где-нибудь, но не с ним", – уточнила психолог.

Для детей понятие "время вместе" – это смотреть в глаза маме или папе, когда родители садятся рядом, откладывают мобильные телефоны, "отключают" мысли о сотнях своих проблем и совсем не отвлекаются на посторонние дела.

Первые минуты встречи с ребенком – самые важные

Что произойдет, если не придерживаться правила? Все зависит от характера ребенка. Одни дети таким образом будут закрываться от родителей, считая, что взрослым не интересна их жизнь. В будущем (подростковом возрасте) сын или дочь начнут умалчивать действительно очень важную информацию от мамы и папы.

Есть и обратный эффект – ребенок не выговорится и будет болтать весь вечер. Для уставших родителей его лепетание станет фоновым звуком, на который они не будут обращать внимания, занимаясь своими домашними делами. Из-за этого есть большой риск не услышать важных деталей, а в будущем потерять связь с чадом.

Если не расспросить ребенка о его дне, можно упустить много важной информации

Не воспринимайте правило буквально. Вам не нужно заводить таймер и ждать пока истекут последние секунды. Суть заключается в том, чтобы поговорить с ребенком о его дне в самые первые минуты встречи. Помните, что необходимо расположиться на одном уровне глаз с малышом: опуститься на колени или сесть на диван. Главное – смотреть прямо в глаза.

Задавайте уточняющие вопросы во время разговора

Еще некоторые важные рекомендации:

1. Занимайтесь тем, что интересно вам обоим. Найдите общие интересы и старайтесь уделять этому хотя бы один день в неделю. Например, готовьте совместно десерты или катайтесь на велосипедах.

2. Дайте ребенку понять, что он может вам довериться. Для этого нужно слышать и слушать все, что говорит вам малыш. Практикуйте активное слушанье: повторяйте услышанную от него информацию, чтобы убедиться, что все правильно поняли, задавайте уточняющие вопросы, проявляйте живой интерес.

Проводите с ребенком время за вашим общим хобби

3. Не переигрывайте. Как и в любом деле важно не переборщить. Не демонстрируйте ложный восторг, а постарайтесь смягчать сильные эмоции.

4. Возвращайтесь к разговорам через время. Так вы даете понять детям, что помните, о чем говорили с ними.

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