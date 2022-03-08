Что такое фантомная сирена и как справиться со звуком, которого на самом деле нет

Во время войны каждый человек может получить не только физическую, но и психологическую травму. В период боевых действий психика перегружается и возникает посттравматическое стрессовое расстройство. Из-за постоянной воздушной угрозы на улицах во многих областях Украины звучит сирена, которая сигнализирует об опасности.

Однако много кто слышит звуки тревоги, когда их на самом деле нет. Это состояние называют симптомом фантомной сирены. Украинская психолог Мария Медведева и психотерапевт Михаил Снитко написали пошаговую инструкцию в Telegram-канале "Психологическая поддержка", как избавиться от этого симптома.

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Вернуться к реальности

Психологи рекомендуют поговорить о стрессе с близкими, рассказать им о своих страхах и переживаниях. Не стоит сдерживать эмоции, а наоборот отвлечься от тревожных новостей. Нужно умыться холодной водой, а потом сосредоточить зрение на предметах в комнате: например, пересчитать чашки, стулья или вазоны. Стоит попросить близких сделать массаж или разминку – это поможет вернуть себя через тело к реальности.

Закрыть базовые потребности организма

Психолог рекомендует вернуть полноценный сон. Если слышите сирену, следует поесть теплого супа, сделать горячий чай или просто напиться воды. Даже в условиях войны выделить себе выходной от новостей и телефона. Для этого необходимо заранее попросить близких, чтобы они позвонили в случае тревоги.

Контроль за ситуацией

Синдром фантомной сирены может возникать, когда у человека есть внутреннее чувство неопределенности, когда нет контроля над ситуацией. Чтобы от этого избавиться, необходимо обсудить с соседями и друзьями, как будете действовать вместе в случае экстренной ситуации. Написать напоминание, что делать во время настоящей тревоги. С сожителями поделить обязанности, чтобы все знали, кто выключает газ, а кто берет вещи. Тревожный чемодан нужно сложить и поставить на заметное место, чтобы в случае опасности не тратить на сбор вещей драгоценное время. Отдельно психологи рекомендуют подготовить одежду, которую планируете надевать во время эвакуации.

Реагировать на все спокойно

Если на улице действительно звучит сирена, не нужно впадать в панику, а спокойно двигаться в укрытие. Следует разговаривать спокойным тоном и не кричать, даже в случае экстренной ситуации. Полное спокойствие следует сохранять, если реальной угрозы жизни и здоровью нет.

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