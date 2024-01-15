Синий понедельник: почему этот день называют самым депрессивным в году, а ученые говорят о 'маркетинговом трюке'

Грустно и нет хорошего настроения? Во всем виноват "синий понедельник" – самый несчастливый день в году, который выпадает на третий понедельник января. Эту дату рассчитал в 2005 году британский психолог Клиф Арналл с помощью специальной математической формулы. Но учёные склонны считать синий понедельник всего лишь псевдонаукой и маркетинговым ходом.

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В 2005 году об этом термине впервые заговорили в ходе рекламных акциях британской туристической компании, чтобы люди покупали туры и "убегали" от зимней суеты, пишет The Sun. В этом году "синий понедельник" пришелся на 15 января, но не стоит бояться этого дня, потому что все не так ужасно, как кажется.

Ученые считают идею самого депрессивного месяца в году бредом. Ведь этот день ничем не хуже другого, да и погода, от которой зависит "синий понедельник", может быть не всегда облачной и безобразной. Доктор Шари Макдейд, руководитель Фонда психического здоровья по бедности и финансовым трудностям в Великобритании, для The Sun отметил, что никакие научные исследования никогда не подтверждали эту теорию.

"Хорошие" и "плохие" дни для психического здоровья уникальны для каждого из нас. Это включает в себя достаточный сон/отдых, физические упражнения, полноценное питание и доброжелательность к себе и другим", – пояснил Макдейд.

Решением назвать третий понедельник января несчастливым стала формула, в которой фигурирует количество посленовогодних долгов, погода, низкий уровень мотивации, месячная заработная плата и некоторые другие факторы.

Она выглядит так: [W + (Dd)] x TQ M x NA, где

W – погода (в основном облачная);

D – сумма долгов после зимних праздников;

d – месячная зарплата;

T – количество дней, прошедших после Рождества (25 декабря);

Q – неудачные попытки освободиться от плохих привычек;

M – низкий уровень мотивации;

NА – силы, которые нужно использовать для борьбы с зимней хандрой.

Неизвестно почему психолог Клиф Арналл избрал именно такие значения для своей формулы, да и формулу проверить невозможно, ведь для каждого человека значения будут разными.

Приверженность к идее "синего понедельника" может привести к тому, что люди будут чувствовать себя подавленными в этот день, поскольку будут чувствовать, что должны быть подавленными. В конце концов, сила внушения может быть достаточно сильной, пишет Forbes.

На самом деле в январе немало людей чувствуют себя подавленными из-за короткого солнечного дня, который длится с ноября по февраль. Меньшее пребывание на солнце влияет на выработку мелатонина, отвечающего за настроение, жизненную энергию и режим сна.

Клиф Арналл определял также самый счастливый день года, который он рассчитывал по специальной формуле, переменными которой стали социальное взаимодействие, время на свежем воздухе, детские воспоминания, температура воздуха и предвкушение выходных. Им является третья пятница июня. В 2024 году это должно быть 21 июня, но все же не стоит забывать, что такие расчеты не подтверждены учеными, поэтому относиться к ним нужно тщательно.

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