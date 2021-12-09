7 шагов, которые помогут справиться, когда эмоции захлестывают
СТОП. Остановись.
Дыши. Концентрируйся на выдохе, и вдох получится сам собой.
Спроси себя: "Что я чувствую?" Речь идет именно об ощущениях в теле (холодно, тепло, дрожь, сжимаюсь, расширяюсь и так далее) и эмоциях (радость, грусть, возмущение, гнев, обида, отвращение – и дальше по списку).
Наблюдай. На чем сейчас сфокусировано мое внимание? О чем я думаю? На что я реагирую таким образом? Я могу как-то влиять на происходящее?
Расширь угол обзора. То, что меня заставляет так реагировать, - это факт или мнение? Что бы о такой ситуации могли сказать другие люди? Какой совет я бы предложил другу, попавшему в похожую ситуацию? Насколько важна эта ситуация прямо сейчас?
Сделай то, что в твоих силах. Рассмотри варианты и последствия. Выбери лучший вариант.
Жизнь продолжается?
Предлагаю вам распечатать карточки с кратким перечислением этапов, носить их с собой и использовать при необходимости.
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