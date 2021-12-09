СТОП. Остановись.

Дыши. Концентрируйся на выдохе, и вдох получится сам собой.

Спроси себя: "Что я чувствую?" Речь идет именно об ощущениях в теле (холодно, тепло, дрожь, сжимаюсь, расширяюсь и так далее) и эмоциях (радость, грусть, возмущение, гнев, обида, отвращение – и дальше по списку).

Наблюдай. На чем сейчас сфокусировано мое внимание? О чем я думаю? На что я реагирую таким образом? Я могу как-то влиять на происходящее?

Расширь угол обзора. То, что меня заставляет так реагировать, - это факт или мнение? Что бы о такой ситуации могли сказать другие люди? Какой совет я бы предложил другу, попавшему в похожую ситуацию? Насколько важна эта ситуация прямо сейчас?

Сделай то, что в твоих силах. Рассмотри варианты и последствия. Выбери лучший вариант.