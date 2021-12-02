5 простых фраз, которые мужчины и женщины понимают по-разному

Мужчины и женщины нередко воспринимают одинаковые фразы и ситуации по-разному. Представительницы прекрасного пола пытаются найти скрытый смысл в словах, в то время как их избранники обычно не вкладывают дополнительное содержание.

OBOZREVATEL, на основе материалов Marieclaire и Adme, собрал 5 различных фраз, которые могут неверно трактоваться партнерами. Чтобы избежать недоразумений, следует честно и откровенно обсуждать чувства со второй половинкой.

"Мы можем сделать/обсудить это позже"

Такие слова из уст мужчин обычно не несут в себе ничего плохого. Скорее всего, партнер просто занят другим делом, которое не может прервать. Для женщины это может означать, что избранник пренебрегает ее чувствами.

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"Нам нужно поговорить"

Для женщин эта фраза несет в себе желание сблизиться с партнером, рассказав ему о своих чувствах и волнениях. В то время как мужчины часто воспринимают это как проблему или претензию в свою сторону, поэтому стараются избежать разговоров после этой фразы.

"Мне все равно, выбирай сама"

На самом деле, эти слова означают, что мужчина доверяет выбору своей любимой и не сомневается, что она угодит обоим партнерам. В свою очередь представительницам прекрасного пола может показаться, что его собеседник не заинтересован.

"Сделаем это вместе"

Мужчины редко любят разделять свои достижения, ведь в их голове это значит признать, что самостоятельно он бы не добился результата. В свою очередь, женщины чувствуют себя комфортно, зная, что у нее есть команда, которая ее поддержит и поможет.

"Нормально"

Из-за того, что женщин считают более эмоциональным полом, им хочется слышать яркие эпитеты к блюду, которое они приготовили или новому платью. Мужчины же не видят ничего плохого в простом "нормально", чтобы охарактеризовать свои эмоции.

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