10 самых популярных фраз, которые выдают манипулятора

Почти каждый испытывал на себе скрытую или явную манипуляцию, после чего задавался вопросом "почему меня заставили это сделать или почувствовать". Стоит отметить, что есть фразы, благодаря которым собеседник превращается в марионетку – у него меняется восприятие и поведение.

Среди таких фраз – "Я ради тебя…", "Поживи с мое…", "Что люди скажут?" и другие, пишет Marie Claire и Adme. О 10-ти самых популярных фраз, которые выдают манипулятора, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"С тобой невозможно разговаривать!"

Достаточно распространенная фраза, которой манипулятор пытается развернуть ситуацию в свою сторону. А если у него не получится это сделать, то он обвинит. Эта фраза говорит о том, что он не хочет слушать собеседника, поскольку ему не нравится то, что говорит человек. Другими словами, фраза рассчитана на то, чтобы вызвать чувство вины, ведь ни для кого не секрет, что обида и есть манипуляция.

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"Я ради тебя…"

Такой фразой манипулятор добивается, того, чтобы человек пошел ему на уступки. Он намекнет на то, что пришло время отдавать долг, на эгоизм, на лучшие годы, подаренные якобы просто так и на многое другое. Не стоит пропускать эти фразы "вот я ради тебя", поскольку так может зародиться чувство хронической вины.

"Вечно ты…"

Манипулятор в основном дергает за "ниточки вины", чтобы человек стал для него удобным и выполнил все указания. Преподнося конкретный факт случившегося, он выкрутит его, как типичное поведение. Таким образом, она заставит человека стыдиться того, что произошло.

"Поживи с мое…"

Именно такой фразой манипулятор добивается психологического доминирования. Вероятнее всего, человек услышав эту фразу, сформирует внутри себя чувство неполноценности. "Кукловод" использует возрастные намеки, чтобы подавить попытки сопротивления.

"Ты слишком усложняешь все"

Используя такую фразу, манипулятор вызывает в человеке легкое чувство паранойи. Он хочет заставить усомниться собеседника в его правоте, подорвать его авторитет или уверенность в себе. Действия манипулятора направлены на то, чтобы внушить сомнения, а затем обвинить в чрезмерной эмоциональности.

"Что люди скажут?"

Манипулятор, говоря подобное выражение, добивается того, чтобы собеседник приспособил жизнь под его требования. Поскольку каждый имеет склонность к одобрению и признанию окружающих, то "кукловод" этим и станет пользоваться.

"Ты меня не любишь/не ценишь"

Если человек будет не согласен с манипулятором или проявит свое недовольство, то он в свою очередь обязательно заявит такую фразу, что "его не любят" или "его не ценят". Выражение направлено на то, чтобы вызвать чувство жалости и вины.

"Меня никто не понимает"

Еще одна популярная фраза, которая означает то, что манипулятор не признает право другого человека на собственное мнение, которое наверняка будет отличаться. Когда собеседник говорит сугубо свою точку зрения исходя из собственных представлений, манипулятор обвинит, что его не понимают, чтобы навязать свое мнение.

"Такой уж я человек"

Используя эту фразу, манипулятор хочет избежать ответственности за свои слова или действия, а также в некоторой степени, взвалить эту ношу на собеседника. К слову, манипулятор постоянно пытается защитить и оправдать себя, поэтому предлагает варианты, которые не выгодны другому: "принимай меня таким, какой есть" или "переезжай, но ответственность за это решение бери только на себя".

"Радуйся тому, что у тебя есть"

Известная фраза, активно используется в отношениях родителей и детей, начальников и подчиненных или партнеров. Это выражение сопровождают со сравнением с другими людьми. Например: "радуйся тому, что у тебя есть, а вот у других нету", "у тебя есть муж и ты не знаешь, как тяжело растить детей в одиночку", "радуйся такой зарплате, некоторые столько и не получают" и другие.

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