1. Этот праздник придумали коммерческие бренды для поднятия продаж в феврале и выкачивания денег из доверчивых потребителей.

НО

В феврале, когда накопилась усталость от зимнего холода и серости, полезно зарядиться праздничным позитивом и гормонами радости. А там и до весеннего солнышка – рукой подать.

2. Если люди по-настоящему любят друг друга, им не нужна специальная дата для того, чтобы уделять друг другу внимание.

НО

В нашей переполненной важными и срочными делами жизни, когда времени постоянно не хватает, здорово, если в календаре есть отмеченная сердечком дата для того, чтобы обратить внимание на близкого человека и провести с ним вечер, посвященный только вам обоим.

Как насчет дня для любви в любых ее проявлениях? Подарить свое время и внимание супругу, партнеру, детям, родителям, друзьям, животным. Сделать что-то, от чего ваше сердце забьется быстрее, и вы поймете, что именно этот день вы прожили не напрасно.

3. Те, кто одинок, еще острее ощущают непереносимую боль своего одиночества 14 февраля, когда из каждого утюга только и слышишь о радостях любви, сюрпризах и подарках, которыми можно обменяться с дорогим человеком. Невыносимо это. Бесит!

НО

Такие чувства – повод задуматься о том, чтобы более бережно и нежно относиться к самому себе. Порадовать себя, если на это есть ресурс. Встретиться с теми, кому ты дорог, важен, интересен. Организовать Анти-Валентинскую вечеринку, на которой можно классно потроллить заезженный массовый праздник.

Обратите внимание: раз боль, гнев или другая сильная эмоция поднимается – значит, стоит поработать с ее настоящей причиной. День Валентина – это же просто триггер, включающий эмоции. А причина – в вашем еще не проработанном опыте отношений с собой или со значимым для вас человеком. Так будет не всегда. Но, может, это знак, что пора заняться вплотную решением своих личностных проблем?

Негативных эмоций нет, вам хорошо с собой? Ну и прекрасно. Порадуйтесь собственной самодостаточности – и проведите этот день с удовольствием. Вы же можете себе это позволить, правда?

4. Не время сейчас для таких глупостей, вон что в мире и стране творится. Вы что, новостей не читаете? Какие могут быть праздники?!!

НО

Мы никогда не знаем, что будет завтра. И этот год – не исключение. Для того, чтобы выдерживать неспокойные времена, нужен не только тревожный чемоданчик и план действий в авральной ситуации, но ваш ресурс – физический душевный. Такой ресурс – результат заботы о себе и накопленного опыта позитивных переживаний. Поэтому имеет смысл воспользоваться возможностью пополнить ресурс сегодня. И так – каждый день. А завтра – будет завтра. Тогда у нас есть все шансы успешно пережить любую неприятность.

5. Терпеть не могу, когда навязывают какие-то праздники. Сам (сама) разберусь, что и когда мне праздновать. А манипуляции сознанием только толкучку в торговых центрах создают и выкачивают деньги у одураченных коварными маркетологами людей. И вообще, не наш это праздник, а принесенный из другой культуры.

НО

Это отличный повод определиться, чему по-настоящему ценному и важному для тебя ты посвятишь этот день. Чтобы быть уверенным: он прошел не зря. А это, в конечном итоге, самое главное. Правда?

Искренне желаю моим читателям прекрасного и наполненного смыслом 14 февраля. Это же день вашей неповторимой и драгоценной жизни. Поэтому иным он быть и не может.