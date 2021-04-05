4 хитрости, которые помогут пережить локдаун
Во время пандемии коронавируса есть множество способов, чтобы развлечься. Например, заняться чем-то полезным, не выходя из дома, или же порадовать себя вкусностями.
Кроме того, рекомендуется больше дышать свежим воздухом. Подробней о хитростях, которые помогут пережить локдаун – читайте далее в материале OBOZREVATEL.
- Прогулки на свежем воздухе
Именно они действительно могут помочь преодолеть этот период. Вместо пеших прогулок можно прокатиться на велосипеде. Таким образом вы не только улучшите свое физическое самочувствие, но и мышление и даже эмоции.
- "Выйти из дома, никуда не уйдя"
Многим становится скучно сидеть дома в четырех стенах, поэтому один из эффективных способов почувствовать, что вы вышли из дома, никуда не уйдя, – передвинуть или переставить мебель в жилье. Это не только создаст гармонию в доме, но и будет казаться, что вы создали совершенно новое пространство.
- Возьмите угощение на вынос
Сладости всегда делают счастливее человека и улучшают его настроение. Если вы хотите мгновенно ощутить позитив, то закажите с помощью смартфона или же в кафе на вынос вкусное пирожное, тортик или другие понравившиеся вкусности.
- Измените распорядок дня
Распорядок дня – один из лучших способов поддерживать хорошее настроение и снижать уровень стресса изо дня в день, но в период локдауна он не всегда доставляет удовольствие. Постарайтесь разнообразить свои будни, но при этом соблюдайте все карантинные правила.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве в понедельник, 5 апреля, начал действовать жесткий локдаун из-за распространения коронавируса. Столица закрыла все школы и детские сады, ограничила работу общественного транспорта и разрешила работать заведениям общественного питания только на вынос.