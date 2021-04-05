4 хитрости, которые помогут пережить локдаун

Во время пандемии коронавируса есть множество способов, чтобы развлечься. Например, заняться чем-то полезным, не выходя из дома, или же порадовать себя вкусностями.

Кроме того, рекомендуется больше дышать свежим воздухом. Подробней о хитростях, которые помогут пережить локдаун – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Прогулки на свежем воздухе

Именно они действительно могут помочь преодолеть этот период. Вместо пеших прогулок можно прокатиться на велосипеде. Таким образом вы не только улучшите свое физическое самочувствие, но и мышление и даже эмоции.

"Выйти из дома, никуда не уйдя"

Многим становится скучно сидеть дома в четырех стенах, поэтому один из эффективных способов почувствовать, что вы вышли из дома, никуда не уйдя, – передвинуть или переставить мебель в жилье. Это не только создаст гармонию в доме, но и будет казаться, что вы создали совершенно новое пространство.

Возьмите угощение на вынос

Сладости всегда делают счастливее человека и улучшают его настроение. Если вы хотите мгновенно ощутить позитив, то закажите с помощью смартфона или же в кафе на вынос вкусное пирожное, тортик или другие понравившиеся вкусности.

Измените распорядок дня

Распорядок дня – один из лучших способов поддерживать хорошее настроение и снижать уровень стресса изо дня в день, но в период локдауна он не всегда доставляет удовольствие. Постарайтесь разнообразить свои будни, но при этом соблюдайте все карантинные правила.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве в понедельник, 5 апреля, начал действовать жесткий локдаун из-за распространения коронавируса. Столица закрыла все школы и детские сады, ограничила работу общественного транспорта и разрешила работать заведениям общественного питания только на вынос.